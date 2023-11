El delantero del Real Madrid, Rodrygo Goes, denunció haber recibido en los últimos días insultos racistas en sus redes sociales, luego de protagonizar un fuerte cruce con Lionel Messi durante el partido entre Brasil y Argentina disputado el martes en el Maracaná.

"Los racistas siempre están de servicio. Mis redes sociales han sido invadidas con insultos y todo tipo de tonterías. ¡Está aquí para que todos lo vean!", posteó en su cuenta de Instagram el atacante, haciendo referencia a su última publicación, del pasado 11 de noviembre, donde decenas de usuarios le recriminaron haber llamado "cobardes" a los jugadores argentinos por retirarse del campo de juego tras la represión policial desatada en las tribunas del estadio.

Y agregó: "Si no hacemos lo que ellos quieren, si no nos comportamos como ellos creen que debemos, si vestimos algo que les molesta, si no inclinamos la cabeza cuando nos atacan, si ocupamos espacios que creen que son de ellos, los racistas entrarán en acción con su conducta criminal".

"¡Mala suerte para ellos, no vamos a parar!", sentenció en su mensaje Rodrygo.

El saludo cordial entre Messi y Rodrygo, al comienzo del partido (Foto: AFP).

Entre esas decenas de comentarios en el penúltimo posteo del futbolista brasileño, hay algunos de tinte racista que incluyen emojis de monos y bananas.

Incidentes y represión en las tribunas del Maracaná

El partido que Argentina venció 1-0 a Brasil, válido por la sexta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, empezó con media hora de retraso debido al choque de hinchadas que hubo en una de las cabeceras del Maracaná, lo que obligó a intervenir a la policía.

Los jugadores del conjunto albiceleste abandonaron el césped y se fueron al vestuario visitante. Luego, cuando la situación se calmó, volvieron al campo de juego para disputar el encuentro.

Luego de los disturbios, Messi y De Paul se enojaron con Rodrygo (Foto: AFP).

Fue en ese momento cuando Rodrygo y Messi tuvieron un cruce de palabras en el cual, según pudo saber TyC Sports, el brasileño habría llamado "cobardes" a los futbolistas argentinos.

El capitán argentino llegó a agarrar del cuello al exjugador del Santos y le habría respondido que son "campeones del mundo" y que "cerrara la boca".

