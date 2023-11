Tras la controversia que se generó por la crítica de la Corte de Justicia al Ejecutivo por afectar la independencia del Poder Judicial, el gobernador Raúl Jalil, respondió que “nunca se les bajó el presupuesto que ellos presentaron” y que la pauta del nuevo presupuesto debe debatirse en el Poder Legislativo en los próximos días. Además pidió prudencia a la Corte, quienes “aumentaron un 30 por ciento más, de lo establecido por el Ejecutivo, a sus trabajadores”.

En diálogo con Catamarca12, la presidenta de la Corte de Justicia Fernanda Rosales Andreotti había explicado que la controversia no es por el monto en sí que se quiere imponer. “Lo que se pretendió que nosotros bajemos tiene que ver con el porcentaje, la forma en la que se computa la pauta inflacionaria. En el presupuesto se fija una pauta inflacionaria. En el del año pasado fue del 60% cuando claramente sabemos que la inflación pasó ampliamente ese porcentaje. Lo que pretende el Ejecutivo es que el Legislativo fije una pauta salarial con un monto fijo. Nosotros calculamos a lo que se calcula la inflación real. De la misma manera calculamos los aumentos, porque de la misma manera no pierde el trabajador”.

“Hay una grave afectación a la independencia del Poder Judicial”



Además, señaló que se negaban por dos razones; “una es más sincerar la realidad inflacionaria. Otra que tiene que ver con la división de poderes. En este sentido nuestra Constitución establece que el presupuesto tiene que ser decidido en el poder Legislativo. Es difícil entender que el Ejecutivo pretenda condicionar y pautar con el legislativo. Consideramos que es grave”, opinó.

A este planteo el Gobernador respondió que el presupuesto que envió a la Legislatura es el mismo que el Poder judicial solicitó. “Hay que ser muy prudentes. Yo me reuní personalmente con los miembros de la Corte y les había solicitado que no den aumento de sueldo hasta ver con mucha prudencia el panorama nacional. Ellos el día 20 se han dado otro aumento de sueldo. Tienen un 30 por ciento más que lo que dimos en el poder Ejecutivo y el Legislativo y ellos son los que más tienen que cumplir con la ley porque la ley dice que no se puede dar más que el aumento del poder Ejecutivo”, explicó.

“Hoy- por ayer- saldrán las notas específicas a los dos Poderes, que tiene que contemplar la caída de la recaudación de octubre, noviembre y diciembre”, dijo y aclaró: “Aparte de mi profesión yo he sido presidente de la comisión de hacienda y cuando sale la pauta presupuestaria que le hemos pedido al tribunal de cuentas, el único que no se quiso adecuar a la pauta presupuestaria es el Poder Judicial no sé por qué lo han hecho ellos utilizan intereses complejos”.

“Ellos tendrán que ir mañana a la cámara legislativa donde hemos enviado un proyecto que dice que nadie puede ganar más que el gobernador. Son medidas que hay que tomar para poder seguir con la vivienda, con los caminos. La cámara de la construcción está muy preocupada hay cosas en las que hay que ser muy solidarios. Porque un gobernador tiene que mantener el trabajo, tenemos que mantener 6 mil obreros y eso va a costar mucho. Yo no tengo nada personal porque hoy van a salir las notas específicas al poder legislativo y al judicial para que vean cómo impactan estos tres meses la caída de la recaudación y tiene que tomar las medidas necesarias. El dinero es escaso”, aclaró.



“La situación es muy delicada. Tiene que priorizar el criterio de la prudencia y la prudencia es el diálogo y el diálogo es lo que está pasando en el país. Tenemos un presidente que hay que acompañar, que la gente ha decidido, pero él va a tomar medidas por lo que uno observa y uno lo está sintiendo ya. Hoy tenemos caída de la recaudación nacional. No podemos permitir que el Estado sea sólo pagador de sueldos. La inflación distorsiona los precios y un miembro de la Corte no puede ganar 3 veces más que un gobernador. Nosotros no hemos bajado el presupuesto o sea que eso es una mentira, nosotros enviamos como ellos pidieron”.

“No estoy en contra de nadie pero me dijeron que me suba el sueldo. Pero hay una situación de crisis… ellos no lo ven. Me reuní con los sindicatos y ellos lo entendieron. Yo voy a hacer cumplir la ley”.

Aguinaldo

Por otra parte y al ser consultado sobre si peligraba el pago del aguinaldo, Jalil respondió: “Ayer me hablaron los intendentes, para poder asegurar el aguinaldo. Tenemos que tener un criterio de prudencia porque los recursos entran de un solo lugar. Hablamos con los sindicatos y vamos a sentarnos los primeros días de diciembre a ver la situación, ver cómo estamos”.

Por último dijo “El aguinaldo está asegurado siempre que haya criterio de prudencia en los tres poderes. Los primeros días de diciembre los vamos a llamar al Poder judicial al legislativo”.