La Multisectorial de Mujeres de Jujuy y diversidades de la provincia marcharon ayer en conmemoración del Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres, para exigir la eliminación de todo tipo de violencia a las mujeres. La columna marchó bajo una llovizna tenue desde la Casa de Gobierno con carteles e imágenes de víctimas de femicidio y con una gran bandera con la consigna que reunió voluntades: ”Ni un paso atrás en nuestros derechos”.

Entre las demandas se visibilizó el pedido de búsqueda de María Luz Herrera Leaño, desaparecida en la provincia del Chaco. En este caso los carteles recordaban: ”Nos falta Luz”. Y asistieron familiares, padres y madres de víctimas de femicidio.

Familiares de María Luz Herrera Leaño siguen pidiendo la aparición con vida de la jovencita jujeña que fue vista por última vez el 26 de septiembre. Su desaparición está siendo investigada por la justicia chaqueña, donde la principal hipótesis parece apuntar a un femicidio. En la causa está detenido quien fuera su pareja, Darío Godoy, y su padre, Darío Ismael Godoy. La madre de María Luz, Cecilia Leaño, participará de la marcha en la ciudad de Resistencia junto al movimiento de mujeres exigiendo aparicion y justicia.

"La violencia machista no es solo el golpe de un agresor o una violación. Las políticas de ajuste también son violentas”, expresó en un documento la Asamblea Feminista de Jujuy.

Los diferentes colectivos que integran la Multisectorial marcharon por las calles de la ciudad de San Salvador y finalizaron en la céntrica plaza Belgrano, reivindicando la lucha del movimiento de mujeres, y enumerando las demandas que hacen a los derechos de las mujeres y disidencias.

(Imagen; gentileza Llankaj Maki).

En otro aspecto, el documento que se leyó reivindica la lucha de las Madres de Plaza de Mayo, y la lucha por memoria, verdad y justicia. En sintonía, el documento también expresa su rechazo al negacionismo.

Asimismo, en el documento se exige que las mujeres reciban una "reivindicación salarial e igualitaria respecto a los hombres". Y por otro lado, entre otros reclamos, se opone al desmantelamiento de la educación sexual integral y de la Interrupción voluntaria y legal del embarazo.

Las agrupaciones feministas o de áreas de género de la CCC, la Asamblea Trabajo y Dignidad, la CTA, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (Adiunju), entre otros gremios como el SEOM y el CEDEMS; comunidades originarias como Warmi Kuñareta y Llankaj Maki, y agrupaciones políticas marcharon ayer pidiendo políticas públicas para combatir la problemática de la violencia contra las mujeres en la provincia. También denunciaron ausencia del Estado.

Los motivos para marchar fueron expresados además con carteles: “Tiempo de mujeres guerreras”, “Vivas nos queremos” "Juntas nos hacemos fuertes”, afirmaban en una jornada de lucha en la que también se manifestaron en contra de la reforma constitucional que impulsó el gobernador Gerardo Morales y que provocó un conflicto social desde junio último en el que las mujeres fueron violentadas, reprimidas y perseguidas con actas contravencionales y denuncias penales.

En Jujuy no hubo víctimas de femicidios durante el primer cuatrimestre de 2023, pero en agosto se registró el primer caso, el femicidio de Débora Cano, cometido en la localidad de El Piquete. Cano fue asesinada por su ex pareja, y en septiembre fue asesinada Jorgelina Cruz, en El Carmen. También en este caso el agresor fue su ex pareja, ambas víctimas tenían denuncias por violencia de género. Carla Taritolay, coordinadora provincial de Mumala Jujuy, destacó que en la provincia "muchos años fue una de las tasas más altas de femicidios”.

Mumala puso el eje en las dificultades para el acceso a la justicia y los altos porcentajes de violencia doméstica. “Seguimos reclamado que las acciones desde el gobierno provincial para combatir la problemática sea significativas, con presupuesto acorde y respeto hacia las mujeres y diversidades sexuales", puntualizó Taritolay. En cuanto al nuevo gobierno nacional por asumir, dijo que siguen expresando su "preocupación" por los "dichos del presidente electo y su gabinete de cortar los derechos que se consiguieron estos años" y por "las expresiones violentas que tienen hacia los colectivos feministas. Exigimos la declaración de emergencia en violencia nacional y que el Ministerio de la Mujer siga presente".

Este sábado se realizará la Marcha del Orgullo, con la que finaliza una semana con actividades artísticas y teatrales, organizada por la comisión organizadora de la Marcha del orgullo y que contiene a varios colectivos de la diversidad de la provincia. La concentración será a partir de las 15 en la avenida 19 de Abril y el puente Gorriti para comenzar a marchar a las 19 y visibilizar demandas como el cumplimiento del cupo laboral trans, acceso a la salud pública y decir basta a la discriminación, xenofobia y racismo.