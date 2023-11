Las audiencias que el papa Francisco tenía previstas para este sábado por la mañana fueron canceladas a causa de un "ligero estado gripal", anunció el Vaticano en un breve comunicado.



"Las audiencias del Santo Padre previstas esta mañana quedan anuladas debido a un ligero estado gripal", indica el texto sin más detalles.

El anuncio se produjo a una semana de su viaje a Dubái, donde el pontífice argentino, de 86 años, confirmo que participará en la cumbre anual del clima organizada por la ONU, la COP28. Francisco tiene en la defensa del medioambiente una de las causas de su papado, y es esperado discurso ante la Cumbre climática en Dubái el 2 de diciembre.

En la última semana, Francisco estuvo reunido con familiares de rehenes israelíes secuestrados por Hamas y también por palestinos que viven en la Franja de Gaza. También limó asperezas con el presidente electo de la Argentina, Javier Milei, a través de una conversación telefónica.

Francisco con familiares de rehenes israelíes y palestinos

Esta semana, Francisco se manifestó por el reciente conflicto bélico entre Israel y Hamas, en la Franja de Gaza, y dijo que las diferencias debían resolverse "con diálogo y no con una montaña de muertos de cada lado", luego de reunirse con familiares de rehenes israelíes tomados por el ataque de Hamas el 7 de octubre.

Más tarde, tras conversar una delegación palestina, fue invitado a visitar la Franja de Gaza para "parar la guerra y pedir paz", algo que el pontífice no descartó. or el contrario, consideró que sería "una buena idea ir a Gaza", según refirieron los palestinos que lo visitaron en el Vaticano. Quienes ahondaron y aseguraron que el pontífice les dijo que veía ahí un "genocidio".

El deterioro de la salud de Francisco

El estado de salud de Francisco se deterioró en los últimos meses, lo que lo obliga a desplazarse en silla de ruedas, al tiempo que continúa la especulación sobre una renuncia al cargo, como ya hiciera su predecesor Benedicto XVI.

En 2021, fue sometido a una operación de colon. Y este año, fue internado dos veces, una de ellas para una operación en el abdomen por una hernia.

El 6 de noviembre, recibió a un grupo de rabinos europeos, pero no pudo seguir la audiencia. "Gracias por esta visita que a mí me gusta tanto, pero sucede que no estoy bien de salud y por esto prefiero no leer el discurso, sino dárselos y que se lo lleven", dijo el pontífice, con la voz afectada. Aun así, se reunió con el líder catalán Pere Aragonés y, esa misma tarde, recibió a cerca de 7.000 niños de 84 países en el marco de una iniciativa vaticana por la paz.

Francisco cumplirá 87 años el 17 de diciembre. En una reciente entrevista, el papa bromeó repitiendo la que se ha convertido en su respuesta estándar: “Sigo vivo, ya sabe”.



La conversación telefónica con Javier Milei

La semana pasada, se produjo una conversación telefónica entre el Papa, el presidente electo Javier Milei, después de que este haya emitido fuertes definiciones sobre el pontífice argentino, a quien trató de comunista y de ser el "representante del maligno en la tierra" .

También el Papa, en una entrevista a la agencia Telam, sin mencionarlo a Milei, habló de los peligros de quienes venden "espejitos de colores".

Sin embargo, después de la conversación telefónica con Francisco, Milei contó que lo invitó a visitar la argentina el próximo año y se manifestó contento por esa conversación.

Por otro lado, desde la cuenta oficial de la Oficina del Presidente Electo en la red social X se informó que el presidente que asumirá el 10 de diciembre había recibido "un rosario que el Papa Francisco bendijo para él y la Vicepresidenta electa, Victoria Villarruel". Si bien el obsequio puede representar parte del protocolo diplomático, el gesto tiende a reencausar un vínculo que se proyectaba como roto.