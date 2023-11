El resultado favorable de Javier Milei en el balotaje presidencial no solo recorrió los principales portales de noticias del mundo y las redes sociales, sino que, además, es un tema que no pasa desapercibido para numerosos artistas internacionales que dedican unos minutos de sus shows a hablar sobre el ultraderechista, que desde el comienzos de su campaña electoral se volvió famoso por sus propuestas neoliberales extremas de gobierno.



El grupo británico Blur se presentó anoche en Santiago de Chile en el marco del Fauna Primavera, y en medio del show, el vocalista, Damon Albarn, expresó su inquietud por el giro hacia la derecha que atraviesa el mundo tras las victorias del líder de La Libertad Avanza del domingo pasado y del político antiislámico Geert Wilders en los Países Bajos este miércoles.

"En la última semana, dos países importantes eligieron unos líderes de extrema extrema derecha...", señaló el músico. El público entendió inmediatamente a quiénes se refería y acompañó su sentimiento con aplausos y abucheos hacia Milei y Wilders. "Eso no está bien", cerró el cantante.

En esta línea, la elección de Milei como presidente de los argentinos y argentinas también fue mencionada en un recital que la estrella del pop británica Robbie Williams brindó este viernes en Melbourne, Australia.

Según se puede ver en un video de TikTok que compartió una joven, el cantante dialogó en un momento con una fan argentina, a la que le dijo: "Oh, baby, perdón que no vaya, voy a volver allá tan pronto como pueda. Amo a su nuevo presidente también”.

A continuación, Williams profundiza sobre su opinión de Milei en tono burlón: "¡Dios santo! ¿Vieron al nuevo presidente de Argentina? Parece un auto que se inventó en Inglaterra en los años setenta con pelo. Ahora... que Dios lo bendiga. Buena suerte para él. Te amo, Argentina", concluyó.

Poco tiempo antes, durante los dos conciertos del This is not a Drill tour de esta semana en River, Roger Waters llamó a "resistir al Fascismo", mientras que los fanáticos coreaban “el que no salta, votó a Milei".

El foco de atención se posó sobre el ultraderechista sobre todo después de haber recibido mensajes de felicitaciones de parte de figuras públicas de gran renombre, como el Papa Grancisco, Elon Musk, Joe Biden, Donald Trump, y hasta Xi Jiping.