El caso de Harvey Weinstein, uno de los más poderosos productores de Hollywood, continúa sumando escándalos tras la investigación que lo desnudó como un acosador. Weinstein llegó a la tapa del último número de la revista Time, que colocó su foto con un título demoledor: “Productor. Depredador. Paria”.

Así, el semanario se sumó a la investigación del New York Times, que reveló el historial de acoso del productor, que incluyó acuerdos extrajudiciales, entre otros con la actriz Rose McGowan. Se trata de uno de los hombres fuerte de Hollywood, creador de Miramax, empresa luego vendida a Disney, y con amplio poder de lobby en los Oscars.

Tras las primeras revelaciones, Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow se sumaron a las denuncias que obligaron a Weinstein a renunciar a su empresa. Ahora, sumó su testimonio la hija de Darío Argento, Asia, actriz y directora italiana.

Por Twitter, la italiana linkeó la tapa de Time, y escribió: “Este es el cerdo que violó y abusó de cientos de mujeres, incluyendo a quien escribe. Sólo 33 de nosotros tuvimos el coraje de hablar”. Luego, prestó su testimonio a The New Yorker, que publicó un audio de Weisntein hostigando a otra joven. Según contó, cuando tenía 21 años, el magnate de Hollywood la obligó a practicarle sexo oral en un hotel en Francia.

Otro de los testimonios a The New Yorker, cuya nota fue firmada por Roman Farrow, el hijo de Woody Allen y Mia Farrow que apoya a su hermana Dylan en la denuncia contra el director de Manhattan, fue el de la actriz Mira Sorvino. "Empezó a hacerme masajes en los hombros y me puso muy incómoda, luego trató de entablar algo físico conmigo y me empezó a perseguir", aseguró. También denunció que su rechazo dañó su carrera. Rosanna Arquette, por su parte, denunció que Weisntein quiso forzarla a una fellatio. “El trabajó mucho para perseguir a la gente y silenciarla. Él lastima: eso es lo que hace", dijo la actriz de Alter Hours.