Entre hoy y mañana el intendente Pablo Javkin anunciará oficialmente los integrantes del gabinete que lo acompañará durante su segunda gestión al frente de la Municipalidad. Sin demasiadas sorpresas, el equipo elegido por el jefe municipal mantiene a varios funcionarios actuales en sus cargos, asciende a otros que se venían desempeñando como subsecretarios para liderar la respectiva cartera y suma nombres de peso vinculados a los candidatos que disputaron la interna dentro de su espacio político. Al mismo tiempo, el mandatario local tiene previsto una reunión con todos los concejales electos por el oficialismo para analizar los futuros temas a tratar.

Al igual que pasó a nivel nacional con el gabinete presidencial, los nombres del futuro gabinete fueron trascendiendo durante la semana pasada en los medios locales con menor o mayor detalle. Según pudo averiguar Rosario/12 con fuentes cercanas al intendente, “solo queda la confirmación oficial, que no es poco, pero los nombres ya están dando vueltas y no habrá demasiadas sorpresas”. Además, detallaron que todavía no estaba resuelta la modalidad en la cual se comunicará formalmente: “No creo que sea una rueda de prensa, pero todavía se está viendo, lo decidiremos mañana”, en referencia al día de hoy que es cuando se espera con más posibilidades el anuncio, más tardar mañana. Por otro lado, confirmaron a este medio que Javkin tiene prevista una reunión con todos los concejales electos de su espacio político para evaluar temas importantes a legislar para la próxima gestión.

En cuanto a los nombres del gabinete, el que tuvo mayor impacto mediático es el de Miguel Ángel Tessandori como Secretario General de la intendencia, cargo que recupera el nombre y que tendrá en sus funciones la coordinación de los distritos y el manejo del territorio. Esta elección surge del acuerdo político entre quienes compitieron en la interna del frente Unidos para cambiar Santa Fe. Si bien se trata de un rol desdibujado y que mutó durante estos últimos cuatro años derivando su estructura y recursos a la cartera de Modernización y Cercanía, el propio Javkin lo ocupó durante la gestión de Mónica Fein y ahora vuelve a tener un rol central en el contacto con los barrios y con entidades intermedias, como escuelas y clubes.

Por otro lado, dos hombres cercanos a Javkin seguirán en su equipo en funciones importantes: Rogelio Biazzi seguirá como Coordinador General de Gabinete y el actual secretario de Desarrollo Económico y Empleo, Sebastián Chale, se convertirá en el próximo secretario de Gobierno, reemplazando a Gustavo Zignago quien se sumaría al gabinete del gobernador electo Maximiliano Pullaro. Al mismo tiempo, Chale sumaría como subsecretario de su cartera a Alejandro Rosselló, edil del PRO que termina su mandato en diciembre, quien haría de nexo con el Concejo Municipal y las demás secretarías. Además, en el cargo de dejará Chale en Empleo y Producción podría aparecer otro nombre vinculado al PRO, Leandro Lopérgolo, abogado y consultor Pyme que se desempeña como asesor de la Cámara de Diputados de la Nación.

En cuanto a los funcionarios que fueron confirmados para seguir en sus cargos se encuentran Nicolás Gianelloni en Desarrollo Humano y Hábitat, Carolina Labayru en el área de Control y Convivencia y Nerina Manganelli en Movilidad y Transporte.

En una de las secretarías importantes donde habrá un cambio es en Hacienda y Economía. Allí Guido Boggiano, hasta hoy subsecretario de Economía y Finanzas, tomará el lugar de Diego Gómez al frente del área. El futuro secretario es licenciado en Economía, docente e investigador becario de la UNR y desde hace varios años viene desempeñando distintos cargos municipales vinculados con su profesión: subsecretario de Hacienda, Director General de la Unidad de Proyectos Especiales, Vicepresidente de la Empresa Mixta de Transporte Rosario S.A, Coordinador General del Proyecto PNUD en la Municipalidad de Rosario)

En un área clave como Salúd Pública, Leonardo Caruana será reemplazado por alguien que ya viene trabajando dentro de la cartera. Se trata de la médica Soledad Rodríguez, actual subsecretaria de Procesos Sanitarios, quien tiene una amplia experiencia en el ámbito privado pero también en el público como directora de IAPOS, PAMI 2 y del Hospital Provincial. Además, cuenta con un Magister en Gestión de Servicios y Sistemas de Salud, un Posgrado de Especialización en Geriatría en la UCA y cuenta con el título de Economía y Management de los seguros y servicios de Salud Socio-Sanitarios.

En Cultura y Educación ocurrirá algo similar porque Federico Valentini, actual subsecretario de Industrias Culturales y Creativas, será ascendido a secretario en reemplazo de Dante Taparelli. Valentini llega bien valorado por su trabajo en el área y que reconocen los colectivos culturales de la ciudad.

Otra funcionaria que ascenderá de categoría es Alejandra Mattheus, subsecretaria de Turismo, quien reemplazaría a Adrián Ghiglione al frente de Turismo y Deportes, acompañada de Diego Sebben como subsecretario de Deportes.

Por el momento faltaban definiciones en las carteras de Obras Públicas, Género y Derechos Humanos, Planeamiento y Ambiente y Espacio Público.