Faltaban dos años para que naciera la tenista Coco Gauff cuando Serena Williams venció por 7–5 y 6–3 a su hermana Venus para quedarse con su primer título de Roland Garros. “Es un sueño hecho realidad“, dijo la histórica deportista estadounidense entre sus primeras palabras tras aquel triunfo de 2002. Las protagonistas de aquella final no sabían por ese entonces que serían el espejo fundamental de una niña, que nacería dos años después en Delray Beach, Florida, que en su infancia soñaría con dedicarse profesionalmente al tenis gracias a su inspiración y que, 23 años después de aquella escena en París, conquistaría su propio abierto francés, este sábado, luego de remontar el partido frente a Aryna Sabalenka y superarla finalmente por 6-7(5), 6-2 y 6-4.

Gauff no solo se llevó su primer Roland Garros este sábado: también volvió a regalarle un título del Grand Slam francés a su país, que no veía una ganadora mujer allí desde hace una década, cuando justamente Serena Williams se alzó con su tercer y último título en el torneo parisino. El destino, una vez más, une a la menor de las hermanas Williams con la actual número dos de la WTA, luego de que con esta victoria Coco Gauff se convirtiera en la estadounidense más joven en ganar la final de Roland Garros desde que lo hiciera su compatriota y leyenda del tenis aquella vez en 2002.

La joven deportista de 21 años remontó el partido tras perder el primer set frente a la bielorrusa, número uno del mundo. Una de las claves del triunfo de Gauff estuvo en los errores no forzados: mientras que la estadounidense sólo cometió 30, Sabalenka sumó 70 durante el juego en la Philippe-Chatrier. Otra clave, claro, estuvo en la mentalidad de la oriunda de Florida, quien durante esta semana explicó cómo maneja en su cabeza la presión por llegar a instancias finales de un Grand Slam. "Creo que basta con darse cuenta de lo insignificante que es. Todos lidiamos con cosas mucho más importantes en la vida que perder una final", explicó la tenista.

Gauff le dedicó el triunfo a su mamá y a su papá: "Han hecho mucho por mí, desde lavarme la ropa hasta mantenerme con los pies en la tierra y darme la confianza de que puedo lograrlo". Luego, citó a un rapero estadounidense para expresar sus sentimientos. "Sinceramente, no creía que pudiera ganar, pero voy a citar a Tyler, The Creator, quien dijo: ‘Si alguna vez les dijera que tenía una duda, estaría mintiendo’. Creo que me estaba mintiendo a mí misma y definitivamente podía lograrlo, así que un saludo a Tyler y a ustedes. Gracias, París", expresó Gauff, quien sumó su segundo Grand Slam a la vitrina de sus trofeos individuales, se tomó revancha de la final que perdió en París hace tres años y sumó el décimo título a su promisoria carrera.