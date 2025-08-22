En una publicación de la revista Nature se dio a conocer una investigación científica demostrando que un "superalimento" desarrollado para alimentar a las abejas, podría atenuar mucho el efecto del cambio climático sobre esos insectos ante la pérdida de su hábitat natural. El experimento consistió en alimentar a un grupo de abejas con este suplemento y como resultado, al llegar a adultas, tuvieron 15 veces más crías que el resto de las abejas que no lo recibieron. Y no se trata solo del cuidado de una especie: las abejas que producen miel no solo generan este alimento para los humanos, sino que polinizan el 70 por ciento de los principales cultivos en el mundo.

El número de abejas melíferas está en declive en el mundo porque consiguen pocos nutrientes y sufren enfermedades virales y el cambio climático. En la última década, EE.UU. perdió entre el 40 y el 50 por ciento de su población de abejas, un proceso que podría continuar. También en el Reino Unido los apicultores sufren este problema, donde algunos productores han advertido que el invierno pasado perdieron el 75 por ciento de sus colonias de manera inexplicable. Las abejas producen miel a partir de polen y néctar de flores y la acumulan para el invierno, cuando las flores han dejado de producir polen.

La profesora Geraldine Wright de la Universidad de Oxford ha dirigido durante 15 años a un grupo de científicos para identificar qué esteroles necesitan exactamente las abejas y cómo diseñarlos. El superalimento producido, podría llegar a ser la salvación de las abejas con todo lo que ello implica alrededor en os ecosistemas.