El peronismo transita la difícil tarea de buscar el equilibrio después del sacudón que significó la derrota de Sergio Massa en el balotaje del 19 de noviembre. Con ese objetivo, se sucedieron una serie de reuniones y encuentros que se multiplicarán con el correr de los días: el gobernador bonaerense Axel Kicillof juntó en La Plata a más de 80 intendentes electos; también Massa convocó a intendentes y legisladores que responden al Frente Renovador. Para este martes, en tanto, los gobernadores de Unión por la Patria se encontrarán en la sede porteña del Banco Provincia para evaluar los pasos a seguir antes de la asunción de Javier Milei. En medio de todo esto también surgió la discusión sobre qué pasará con la conducción del Partido Justicialista tanto a nivel nacional como bonaerense.

El debate en torno al PJ

Desde Esteban Echeverría, el intendente Fernando Gray, no dejó pasar más tiempo y pidió en una carta que tanto Alberto Fernández y Máximo Kirchner abandonen las presidencias nacional y bonaerense del PJ. Por caso, recordó que eso hizo Néstor Kirchner tras perder las elecciones de 2009. "Tras la derrota del peronismo en las elecciones y sin un pronunciamiento o un gesto político de los órganos partidarios, corresponde que el presidente del PJ Nacional Alberto Fernández y quien se arroga la presidencia del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, presenten sus renuncias", indicó.

Cerca del líder de La Cámpora dijeron a Página/12 que el diputado no va a responder al pedido ni a la carta de Gray. Kirchner y el intendente de Esteban Echeverría están enfrentados hace meses por la presidencia del órgano partidario provincial y en su momento el intendente hasta hizo presentaciones judiciales para impedir la asunción de Kirchner.

En el entorno del Presidente, en tanto, negaron que Fernández se vaya a correr de ese lugar: "No está evaluando dejar la presidencia del PJ", expresaron. Además, a diferencia de lo que venían diciendo, ahora aclaran que Fernández "no se va a instalar en Madrid", sino que va a dar clases y piensa ir y volver a la Argentina. Sobre un posible encuentro del PJ nacional, en el entorno de Fernández responden que "no se sabe" si habrá y que "primero tiene que hacer la transición y entregar el gobierno".

Reuniones y más reuniones

Mientras sigue la discusión en torno a qué sucederá con el PJ, Massa juntó a su tropa del Frente Renovador en el ministerio de Economía con el objetivo central de "contener" y evaluar los pasos a seguir. Hasta allí llegaron intendentes y legisladores de la provincia de Buenos Aires que responden al espacio. No está claro si el excandidato presidencial seguirá conduciendo FR o cederá ese rol a otro dirigente/a.

Horas antes, en la Casa de Gobierno de La Plata, Kicillof se encontró con más de 80 intendentes electos. Fue la primera reunión que compartieron con el gobernador después de la derrota de UxP en el balotaje. Según cuentan en el entorno de Kicillof, en la reunión hablaron de la situación provincial --en particular de la económica-- y el gobernador les contó sobre la reunión que la semana pasada tuvo con quien será el futuro ministro del Interior, Guillermo Francos. Les dijo que el representante de LLA "aún no había dado ninguna precisión del modelo Milei".

"Todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires estamos muy encolumnados detrás del gobernador. Él tiene un respaldo tremendo", dijo en diálogo con este diario uno de los jefes comunales que fue parte del mitin. En esa línea, destacó que el escenario actual es distinto al que vivieron en 2015 porque esta vez, más allá de que a nivel nacional ganó un gobierno de derecha, en la provincia triunfó el peronismo. "La vez pasada los intendentes tuvimos que gestionar con Macri y con Vidal en la provincia. Ahora, más allá de que Macri está gobernando con Milei, tenemos un gobernador peronista y por eso va a haber una fuerte unidad de todo nuestro espacio político para defenderlo", resaltó.

Sobre la situación económica, otro de los intendentes fue claro: "Va a estar jodido", puntualizó. Recordó que la provincia tiene "6 puntos menos de coparticipación", y que "en otros tiempos esa desigualdad se arregló con los fondos del conurbano". "Ahora no sabemos qué va a pasar, pero la provincia necesita de recursos nacionales para poder resolver sus problemas y poder ayudar a los municipios", remarcó.

Kicillof les contó sobre la reunión que tuvo con Francos y les dijo que fue una primera charla, "muy respetuosa", pero que habrá que tener otras a medida que Milei asuma y vaya tomando definiciones más claras. "La provincia tiene un tercio de la población del país y produce cerca del 40 por ciento de la riqueza. No pueden hacerse los distraídos desde el gobierno nacional", analizaban los intendentes después de la reunión.

El viernes último, Kicillof envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley en el que solicitó una autorización para que la provincia tome deuda en pesos hasta 150 millones de dólares. En la provincia esperan que ese proyecto se apruebe en el corto plazo para poder pagar el aguinaldo de los trabajadores públicos, financiar programas sociales y continuar con las obras en ejecución.



Los gobernadores peronistas

Los gobernadores que responden a UxP se reunirán hoy desde las 13 en la sede porteña del Banco Provincia. En un comienzo lo iban a hacer en el Consejo Federal de Inversiones, como es costumbre, pero cambiaron el sitio por una cuestión organizativa. Participarán los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de la Pampa, Sergio Ziliotto; de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella y de La Rioja, Ricardo Quintela, entre otros.



La idea de los líderes provinciales es volver a reclamar por un aumento en los fondos coparticipables al gobierno de Fernández. La semana pasada le enviaron una carta al presidente para "solicitar nuevamente, con carácter urgente, arbitre los medios necesarios para que se incorpore a la masa coparticipable el 25 por ciento de la recaudación del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios y el 35 por ciento de la recaudación del Impuesto País", algo que habían acordado con Massa. Cerca del Presidente niegan esa posibilidad argumentando que UxP perdió y que "sería raro firmar eso ahora".

"Más allá de lo de los fondos coparticipables, que será central, hay un montón de temas para abordar", explican los gobernadores y añaden que otra gran preocupación es qué sucederá con la obra pública. "Es necesario saber qué va a pasar con lo licitado, con lo que se está por licitar y cuál es el criterio se va a utilizar", puntualizan.