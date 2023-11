La productora DF Entertainment habilitó la venta de pases diarios para el festival Lollapalooza Argentina 2024, tras confirmar los días en los que se presentarán Limp Bizkit, SZA, Sam Smith, Arcade Fire, Blink-182 y Feid, entre otros 100 artistas, en los escenarios del Hipódromo de San Isidro. Las entradas para el evento musical, que se desarrollará el 15, 16 y 17 de marzo, se encuentran en la página web de AllAccess.

Los nuevos pases diarios se consiguen a un valor $50.000 (más el service charge) durante la Preventa 1, y se pueden abonar en 6 cuotas sin interés de $8.333 (más el service charge) con tarjeta Santander American Express.

La grilla diaria del Lollapalooza Argentina 2024. (Imagen: @lollapaloozaar)

Además, continuará la venta del abono de 3 días del festival a day pass en Preventa 5 a $138.000 (incluyendo el costo por servicio), o en 6 cuotas sin interés con la tarjeta Santander American Express de $20.000. Además, se podrá abonar en 12, 18 y 24 cuotas, pero tendrán recargo. Cabe destacar que cada usuario puede comprar un máximo de 4 entradas.

Las primeras localidades para el Lollapalooza Argentina 2024, conocidas como "Early birds", salieron a la venta en julio pasado, cuando aún no se conocía el listado de artistas y bandas confirmadas, a un valor de $45.000 (sin contar con el costo por servicio). Luego, se habilitó la venta general por etapas, con precios que iban incrementando según la demanda.

Si bien el abono de tres días cuesta de la Preventa 5 cuesta $120.000 (más el Service Charge), también está disponible la experiencia denominada "Lolla Lounge" de tres días (incluye ingresos exclusivos, áreas de relax y descanso, puestos gastronómicos seleccionados, puesto Cashless, baños premium y lockers , entre otras comodidades), que cuesta $270.250 (incluyendo el Service Charge).

Lollapalooza Argentina 2024: el line up completo de artistas

Día 1: BLINK-182, ARCADE FIRE, YSY A, THE OFFSPRING, DIPLO, CRISTIAN CASTRO, THE BLAZE, DOM DOLLA, GRUPO FRONTERA, MK, JADEN MARIANO, MELLINO, PECES RAROS, SAIKO, FLETCHER, JERE KLEIN, JULIANA GATTAS, WINONA RIDERS, NSQK, EVLAY, JAZE, PACIFICA, ONEY1, PAULA PRIETO, EL CULTO CASERO, MUJER CEBRA, JUANA ROZAS, DANIELA MILAGROS, FIAH MIAU

Día 2: SZA, SAM SMITH, PHOENIX, MIRANDA!, JUNGLE, ABOVE & BEYOND, DOVE CAMERON, TIMMY TRUMPET, OMAR APOLLO, KENIA OS, ROBLEIS, LATIN MAFIA, LOUD LUXURY, THE DRIVER ERA, BM, NOTHING BUT THIEVES, KOINO YOKAN, MECHAYRXMEO, SANTI MUK, FRANZIZCA, CHICO BLANCO LIVE, BLAIR, LUCA BOCCI, SANTI CELLI, LIA KALI, UN VERANO, ILL QUENTIN, MAR MARZO, BABEBLADE, JOELLE

Día 3: FEID, LIMP BIZKIT, HOZIER, THIRTY SECONDS TO MARS, MEDUZA, RINA SAWAYAMA, ZHU, KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD, BANDALOS CHINOS, BHAVI, PIERCE THE VEIL, FMK, DAYGLOW, LEÓN LARREGUI, DOMBRESKY, EL ZAR, OVERMONO, MESITA, XIMENA SARIÑANA, GALE ALEJO ISAKK, AKRIILA, FERMIN, ANITA B QUEEN, NENAGENIX, ABRIL OLIVERA, JOVEN BREAKFAST, CANALS, MAT ALBA, FIN DEL MUNDO, TRUCHA