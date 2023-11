Legisladores y gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) se reunieron este martes en el Club Hípico Alemán de Palermo para analizar la situación fiscal que atraviesan las provincias, a 12 días de la asunción del presidente electo Javier Milei, y para definir la postura que adoptará la coalición frente al gobierno entrante.

"Juntos por el Cambio está unido, lo que no quiere decir que haya unanimidad, ya que hay diferencias y hay miradas distintas en un montón de cosas", dijo el jefe de Gobierno porteño electo, Jorge Macri, al finalizar la reunión.



En una breve conferencia, el mandatario porteño contó que el objetivo del encuentro fue "transmitirles a los diputados y senadores nacionales nuestra voluntad de sostener la unidad y pedirles a esos legisladores que encuentren los mecanismos en cada cámara para sostener esa unidad".

"Lo más importante de hoy es reiterar la decisión que hemos tomado los gobernadores de sostener y afianzar la unidad de Juntos por el Cambio. Estamos unidos, vamos a gobernar de esa manera, vamos a defender la representatividad que tenemos con la gente que nos votó", agregó Macri, luego de reconocer que "el resultado nacional fue adverso" aunque "ganamos muchas gobernaciones como nunca antes y muchas intendencias", señaló.



Respecto a los cortocircuitos internos que generó la incorporación de exfuncionarios macristas al armado de Milei, el jefe de Gobierno porteño electo dijo que "es valioso que haya un gobierno nacional que valore a algunos dirigentes nuestros" pero aclaró que "esa incorporación si se hace se hace en carácter personal" y no en nombre de la coalición.

"Juntos por el Cambio es alternativa y una sana oposición, que escuchará las propuestas que tiene para hacer el gobierno nacional, pondrá límites, aportes, control o acompañará cuando sea necesario", concluyó.

Debate por la situación fiscal

Según anticiparon algunos de los participantes antes de ingresar a la sede, uno de los puntos en agenda es reclamar al Gobierno nacional una compensación a las provincias por lo que dejaron de percibir como coparticipación tras las modificaciones en el impuesto a las Ganancias.

Ignacio Torres, gobernador electo de Chubut, aseguró que el ministro de Economía, Sergio Massa, "hizo campaña" con la elevación del mínimo no imponible de este impuesto. “No estamos en contra con la medida y coincidimos en que el salario no es ganancia, pero esto estaba atado a una compensación que no se dio”, afirmó Torres.

“El Gobierno les mintió a los gobernadores y el Presidente de la Nación, antes de irse a vivir a España, debería firmar ese decreto para compensar lo que nos arrebataron a las provincias, que equivale a una masa salarial completa”, indicó Torres, quien dijo el fin de semana que no podrá pagar el medio aguinaldo a los trabajadores estatales hasta que el Gobierno nacional no los compense por la suba en el piso de Ganancias.

"Acompañar el cambio que Argentina votó"

El diputado nacional del PRO Cristian Ritondo, por su parte, advirtió antes de ingresar a la reunión que “hay diez gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) que tienen un gran problema por el 'plan platita' del ministro de Economía, Sergio Massa”. Con los cambios en Ganancias y la devolución del IVA "les sacaron gran parte de la coparticipación, le hicieron agujeros fiscales a las provincias y esto hay que solucionarlo”, afirmó el legislador.

Respecto a la postura que adoptarán los legisladores de Juntos por el Cambio una vez que asuma La Libertad Avanza, Ritondo aseguró que van a trabajar en el Congreso para “darle gobernabilidad a Javier Milei y sancionar las leyes del cambio”.

“Habrá que acompañar el cambio que Argentina votó, y Milei necesita el acompañamiento porque no tiene las fuerzas parlamentarias necesarias, por lo cual vamos trabajar para lograr los consensos”, expresó.

Consultado sobre su voluntad de presidir la Cámara de Diputados, Ritondo aclaró que esa decisión dependerá “del Presidente Milei, que es quien tiene que proponer” a la persona para ocupar ese cargo.

En la misma línea, el diputado nacional Diego Santilli afirmó que es necesario “dar un apoyo a este Presidente, lo tenemos que apoyar en las transformaciones que hace décadas se están discutiendo” en el país. “Hay que interpretar lo que la sociedad planteó y ese cambio se manifiesta acompañando las transformaciones”, subrayó el legislador, entre las que nombró “la independencia del Banco Central, desburocratizar el Estado y un nuevo régimen penal juvenil”.

El encuentro previo

En medio de las discrepancias que atraviesa la cúpula de JxC, donde desde hace mucho tiempo no hay una reunión de la Mesa Nacional y la Coalición Cívica ya anunció su partida de la coalición, el núcleo de gobernadores representa hoy un espacio de poder en el que conviven mandatarios radicales y del PRO.



Este grupo tuvo una reunión el pasado miércoles 22 de noviembre, tras el balotaje del 19 del mismo mes que consagró a Milei como futuro presidente, y de la que participaron los 10 mandatarios, tanto los que están en actividad como los electos: Leandro Zdero (Chaco); Ignacio Torres (Chubut); Gustavo Valdés (Corrientes); Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy); Alfredo Cornejo (Mendoza); Marcelo Orrego (San Juan); Claudio Poggi (San Luis) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), además del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

En ese encuentro de la semana pasada resolvieron que respaldarán a Milei, pero también expresaron que este apoyo será con condiciones.

Los gobernadores tienen ahora las finanzas provinciales en el tope de su agenda. En distintos reportajes, este grupo de gobernadores también anunció que están dispuestos a mantener una reunión con la futura administración para conversar sobre estos temas, y también acerca de los planes del Gobierno de Milei respecto de cómo continuarán desde el 10 de diciembre las obras públicas ya iniciadas en los distintos distritos, luego de que el propio Presidente electo anunciara recortes en ese sentido.