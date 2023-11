Un hallazgo significativo en la causa sobre el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner podría quedar en la nada y dejar otro agujero en la investigación. Un peritaje caligráfico reveló que un papel hallado en la casa familiar donde vivía Brenda Uliarte, que explicaba una técnica de disparo conocida como "Regla de Tueller", fue escrito por su primo, Martín Uliarte, un policía bonaerense a quien ella llamó apenas diez minutos después del atentado el 1 de septiembre de 2022. Él también la llamó esa noche dos veces más. El mismo joven reconoció al declarar recientemente que era el autor de ese escrito. Dijo que en realidad era la hoja de un cuaderno en el que tomaba notas en sus clases en la escuela de cadetes. Pero no explicó cómo llegó suelta y hasta el escritorio de Brenda. Por sus argumentos endebles y los aparentes vínculos con otras personas de la causa la querella pidió medidas de prueba pero todas fueron rechazadas por el fiscal Carlos Rívolo, que tiene delegada la pesquisa. La jueza María Eugenia Capuchetti se negó a ordenar un allanamiento y detenerlo.

Ni siquiera hubo un chequeo para saber si efectivamente la escuela de policía Juan Vucetich o alguno de sus profesores enseñaban la Regla de Tueller, un protocolo de la policía de Estados Unidos que quisieron traer al país --con poco eco-- Patricia Bullrich y Gerardo Milman, cuando ella comandaba el Ministerio de Seguridad del macrismo y él la secundaba. Buscaban estrategias para que los policías que matan no vayan presos. Esa técnica establece la distancia mínima necesaria para defenderse con un arma de fuego frente al ataque con un arma blanca. La fija en 21 pies, o sea 6,4 metros. El día que fue allanado el inmueble en San Miguel donde había vivido Brenda, los agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) agarraron el papel que decía con mayúsculas “LA REGLA DE TUELLER (PISTOLA VS NAVAJA)” y tenía un texto explicativo, todo escrito a mano. Pero no tenían ni idea de qué se trataba, igual que la mayoría de los uniformados. El peritaje se ordenó un año después de que lo pidiera la querella de CFK.

El primo desmemoriado

Primero los peritos evaluaron si la caligrafía podía ser de Brenda o de los otros dos presos por el atentado: Fernando Sabag Montiel, el asesino fallido y entonces novio de la chica, y Gabriel Carrizo, que manejaba el negocio de los copos de azúcar que usó la pareja para monitorear las cercanías de la casa de la vicepresidenta antes de intentar el magnicidio. No era de ninguno de ellos. La fiscalía convocó a Leonardo Uliarte, padre de Brenda, y a Martín Uliarte, de 21 años, primo de la chica. Este último admitió que la letra era suya. Sabiendo que ese manuscrito estaba bajo investigación y siendo policía, el primo Uliarte no se había presentado durante más de un año a decir que era suyo.

La semana pasada declaró. Dijo que no recordaba "en qué circunstancias" le habían enseñado la Regla de Tueller "ni tampoco el nombre del profesor". Pero precisó: "fue parte de la capacitación que recibí entre marzo y abril de 2022 para entrar en el destino que me fue asignado, la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas" cuya sede, informó, es en La Matanza. Una coincidencia temporal es que la jueza Capuchetti sostuvo que el 22 de abril del año pasado comenzó el plan para matar a Cristina Kirchner, cuando Uliarte le contó a una amiga que había adquirido un arma y se sacó fotos posando con una pistola. Según el primo, el profesor monologaba y él tomó nota de todo en un cuadernillo cuadriculado Exito Z3 para zurdos que entregó a la fiscalía. En la tercera página tenía anotada toda la teoría de la regla en cuestión. ¿La había escrito dos veces?

Para tratar de explicar cómo pudo haber llegado el papel a la casa de la calle Irigoin 1495 en San Miguel, dijo que cuando tenía franco se iba directo desde Puente 12 con su mochila y los útiles a visitar a su papá que supuestamente vivía allí. Hasta ahora, según había declarado Uliarte padre, en ese gran inmueble que estaba subdividido en pequeños departamentos, vivían él con su pareja, su hermana con su marido y dos inquilinos. Brenda había estado allí, en la unidad identificada con la letra "I" hasta un tiempo antes del atentado. Su papá declaró que se terminó de dar cuenta de que ella se había ido (a vivir con Sabag Montiel) el día del allanamiento, cuando vio que se había llevado casi todo, incluido un televisor que él le había regalado. Aún suponiendo que el padre de Martín tuviera su vivienda ahí, ¿por qué la hoja suelta supuestamente de ese cuaderno estaba en el dapartamentito de Brenda?

Según plantean los abogados de CFK, "la grafía tiene una prolijidad no compatible con tomar notas en una clase". Además, remarcaron, el contenido sobre la Regla de Tueller se corresponde palabra por palabra con un informe que aparece en una página de internet", como si estuviera copiada de ahí.

Dudas de la querella

En el escrito en el que pidieron las medidas de prueba, los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira hicieron referencia a una informe de la PSA del 6 de octubre del año pasado que analiza las comunicaciones entre los primos Uliarte.

* El día del atentado se contactaron varias veces. Brenda tenía agendado a Martín como "Tini primo". El le hizo un llamado a las 16 horas pero no hablaron. Brenda lo llamó a él a las 21.04 horas del mismo día, 10 minutos después del atentado. Martín la llamó a las 21.27 y a las 21.39. Al día siguiente él marcó el número de su prima y el día posterior fue al revés. En este período, hasta el domingo 4 de septiembre, ella eludió la detención. Ese día incluso pasó delante de la policía al salir de la casa en Barracas donde se juntaban los llamados "copitos" y casi se escapa. La agarraron en el tren San Martín sólo porque la Dirección de Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) avisó al secretario del juzgado que se movía su teléfono. Después del intento de asesinato, Martín Uliarte tuvo que responder algunas preguntas en su entorno laboral y habría dicho que llevaba por lo menos unos cinco años sin ver a Brenda.

* En septiembre último la joven pidió ampliar su indagatoria (algo que no ocurrió). En un escrito dijo que quería contar que sabía que Milman le pagaba a gente para que fuera a provocar y generar violencia a Juncal y Uruguay durante las movilizaciones de respaldo a CFK y que Sabag Montiel estaba ligado al grupo violento Revolución Federal. Según su versión, él la maltrataba, la obligó a acompañarlo a Recoleta y cuando vio que estaba dispuesto a matar a Cristina lo agarró del brazo, él le gritó "cobarde" y ella decidió salir de ahí. Dijo que llamó a su primo cuando averiguaba cómo irse de ahí. Pero no fundamentó la llamada de las cuatro de la tarde. Según los chats que están en la causa es claro que ella participó de la planificación del ataque.

*Los mensajes que analizó la PSA entre Brenda y Martín comenzaron el 11 de abril de 2022 y el último es del 21 de agosto. Hablaban sobre la venta de artefactos como una Playstation y un teléfono iPhone, y de una visita que Martín Uliarte le haría a Brenda para, en principio, darle una garrafa y ropa. Habían sido borrados del celular de la chica, pero tres de ellos fueron recuperados por los peritos. No hablan de la Regla de Tueller, algo que la querella supone hicieron en persona y que se relacionaría con el atentado.

Otra vez Carrol

Hernán Carrol es un nombre que introdujo Sabag Montiel en el expediente, en una carta que mandó al juzgado de Capuchetti. Decía que él era la persona que debía designarle un abogado. No quería al defensor oficial. La querella detectó que Carrol era el hombre que había fundado un partido llamado Nueva Centro Derecha, que se fue contactando con varios dirigentes y un día en una protesta logró juntar en una foto a Bullrich y Javier Milei. El estaba en el medio en una suerte de abrazo que los acercaba. Pareció profético. Carrol se mezclaba con las movilizaciones donde estaba Revolución Federal y algunos políticos como Milman, Waldo Wolff y Fernando Iglesias, entre otros.

Un informe de la DAJuDeCO del 21 de septiembre de 2022 revela que Martín Uliarte habría tenido "zonas de impacto en antenas de comunicaciones en fechas, horas y lugares comunes con Brenda Uliarte, Sabag Montiel y Hernán Carrol en varias fechas previas al intento de homicidio, incluido el mismo 1 de septiembre de 2022". Brenda tenía contacto con Carrol, hicieron un vivo de Instagram juntos y él la invitó a una fiesta a la que asistió con Sabag. Le ofreció a la chica un abogado para su novio al ser detenido. Por ahora sigue con defensa oficial. Carrol fue citado cerca de un mes después como testigo. Dejó un celular para ser analizado: su contenido había sido borrado 24 horas antes, y no pasó nada.

Medidas rechazadas

Aldazabal y Ubeira medidas urgentes de investigación sobre Martín Uliarte, allanar su domicilio, detenerlo e indagarlo, el secuestro de sus dispositivos electrónicos y su análisis, un informe de entrecruzamiento de llamados, su legajo en la Policía Bonaerense, un nuevo testimonio del padre de Brenda, determinar qué docente en la escuela de cadetes le daba clases y si enseñaba la Regla de Tueller, entre otras. El fiscal Rívolo rechazó las medidas. Dijo que no advierte relación alguna del joven agente con el intento de magnicidio. Capuchetti rechazó el allanamiento y la detención porque, dice que siempre sostuvo que primero se deberían implementar medidas "menos lesivas". Pero que, de todos modos, el fiscal desechó las sospechas. La querella apelará. Si la Cámara Federal sigue el criterio que usó con los teléfonos de Milman y sus secretarias, debería ordenar despejar las dudas sobre el primo Uliarte que, como es obvio, ya estará alertado y difícilmente le encuentren algo si es que había.