La Archaeological Prospection publicó un estudio afirmando que pirámide construida debajo del sitio prehistórico de Gunung Padang en Java Occidental, Indonesia, podría haber sido construida hace 27.000 años. Por lo tanto sería la pirámide más antigua del mundo, mucho más que la colosal pirámide de Zoser en Egipto, que tiene 4.600 años de antigüedad.



El otro dato de importancia es que la pirámide es anterior al sitio ritual megalítico más antiguo conocido, Göbekli Tepe en Turquía, que fue construido hace unos 11.000 años. Esto reescribiría por completo lo que se sabe sobre la civilización humana en Asia.

"La pirámide se ha convertido en un símbolo de la civilización avanzada", dice el coautor del artículo Danny Hilman Natawidjaja, geólogo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (BRIN) en Bandung, Indonesia. “No es fácil construir pirámides. Se necesitan altas habilidades de albañilería”, afirma.

Son exactamente esas afirmaciones las que han dejado fríos a muchos investigadores. Lutfi Yondri, arqueólogo de BRIN en Bandung, Indonesia, dice que un trabajo suyo ha demostrado que la región tuvo habitantes que vivían en cuevas hace entre 12.000 y 6.000 años, mucho después de que supuestamente se construyera la pirámide, y agregó que ninguna excavación de este período ha revelado evidencia de mampostería sofisticada.

Flint Dibble, arqueólogo de la Universidad de Cardiff, dijo que "me sorprende que el artículo se haya publicado tal cual", agregando que el documento presenta "datos legítimos", pero sus conclusiones sobre el sitio y su antigüedad no están justificadas.

Cimientos inestables

Gunung Padang tiene cinco terrazas escalonadas de piedra con muros de contención y escaleras conectadas, que se asientan sobre un volcán extinto. Entre 2011 y 2014, Natawidjaja y sus colegas investigaron el sitio utilizando técnicas de penetración en el suelo para determinar qué hay debajo de las terrazas. Identificaron cuatro capas y concluyen que representan fases separadas de construcción. La capa más interna es un núcleo de lava endurecida, que ha sido "meticulosamente esculpida", según el artículo.

Se construyeron capas posteriores de rocas "dispuestas como ladrillos" sobre la capa más antigua. Las capas fueron datadas con carbono, utilizando suelo alojado entre rocas obtenidas de un núcleo perforado en la colina. La primera etapa de construcción, según el artículo, tuvo lugar hace entre 27.000 y 16.000 años. Se hicieron más ampliaciones hace entre 8.000 y 7.500 años y la capa final, que incluye las terrazas escalonadas visibles, se colocó hace entre 4.000 y 3.100 años.

Dibble dice que no hay evidencia clara de que las capas enterradas fueran construidas por humanos y no fueran el resultado de la erosión natural y el movimiento de las rocas a lo largo del tiempo. “El material que rueda colina abajo se orienta, en promedio, por sí solo”, afirma. Pero Natawidjaja dice que las piedras en forma de columnas eran demasiado grandes y ordenadas para haber rodado simplemente hasta allí: “La naturaleza masiva y ordenada de estas rocas, algunas de las cuales pesan hasta 300 kilogramos, descarta la posibilidad de que hayan sido transportadas a distancias significativas”.

Los autores también informan del hallazgo de una piedra con forma de daga. "La geometría regular y la composición distintiva de este objeto, y sus materiales no relacionados con las rocas circundantes, indican su origen artificial", dice Natawidjaja. Pero Dibble refuta diciendo que es poco probable que la roca haya sido moldeada por humanos. No hay evidencia de "funcionamiento ni nada que indique que sea hecho por el hombre".

Las dudas

El sitio Gunung Padang aparece en el documental de Netflix de 2022 Ancient Apocalypse, presentado por el británico Graham Hancock –tildado de pseudocientificista--, quien promueve la idea de que una civilización global avanzada fue aniquilada hace 12.000 años por algún cataclismo al final de la última edad de hielo. El reciente texto científico empalmaría con la hipótesis del periodista británico. Natawidjaja dice que el hecho de que Gunung Padang se construyera antes del final de la última edad de hielo, demuestra que la gente de esa época era capaz de levantar estructuras complejas, y "esto lo convierte en un monumento muy interesante".

Pero Bill Farley, arqueólogo de la Universidad Estatal del Sur de Connecticut en New Haven, dice que el artículo no ha proporcionado evidencia de que existiera una civilización avanzada durante la última edad de hielo. Las muestras de suelo de Gunung Padang, de 27.000 años de antigüedad, aunque están datadas con precisión, no presentan signos distintivos de actividad humana, como carbón o fragmentos de huesos, afirma. Los registros arqueológicos muestran que la transición de sociedades de cazadores-recolectores a sociedades complejas que ocupaban grandes asentamientos, se produjo después del comienzo del Holoceno, hace 11.700 años. La ciudad más antigua conocida es el sitio de Çatalhöyük, de 9.000 años de antigüedad, en lo que hoy es Turquía.

Publicación en veremos

Desde entonces, la revista Archaeological Prospection y su editor, Wiley, han iniciado una investigación sobre el artículo. Eileen Ernenwein, geofísica arqueológica de la Universidad Estatal de Tennessee, coeditora de la revista, declaró: “Los editores, incluido yo, y el equipo de ética de Wiley estamos investigando este artículo de acuerdo con directrices del Comité de Ética en Publicaciones”.

Farley dice que la gente debería celebrar Gunung Padang por lo que es --“un sitio asombroso, importante y atractivo”-- en lugar de porque pueda incluirse en cualquier narrativa previa sobre el desarrollo de la civilización humana.

Natawidjaja dice que espera que la controversia no provoque animosidad en la comunidad: "Estamos realmente abiertos a cualquier investigador de todo el mundo que desee venir a Indonesia y realizar algún programa de investigación sobre Gunung Padang. Sabemos muy poco sobre nuestra historia humana".