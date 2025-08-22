El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo fue localizado en una vivienda del partido bonaerense de Pilar donde llegó la Policía por indicación de terceros y allí se secuestró su teléfono celular. El exfuncionario, involucrado en un caso de presunta corrupción por pedidos de coimas a laboratorios para la compra de medicamentos, no quedará detenido. Fuentes policiales indicaron que el amigo y abogado de Javier Milei intentó fugarse en su auto.

Spagnuolo se habría mudado a Pilar hace poco tiempo y estaba dentro de un auto cuando lo encontraron los investigadores que, por orden del fiscal y el juez, secuestraron su celular para peritarlo.

Durante la madrugada, a pedido del fiscal Franco Picardi, el juez Sebastián Casanello ordenó 14 allanamientos en el marco de la causa abierta tras la difusión de los audios de Spagnuolo, donde se refiere a pedidos de coimas a laboratorios para la compra de medicamentos y vincula con la maniobra a Karina Milei, a Hernán "Lule" Menem y al propio Presidente.

Los allanamientos se realizaron en la sede de la ANDIS, en la Droguería Suizo Argentina y en los domicilios particulares de Spagnuolo, de Daniel Garbinelli -director de Acceso a los Servicios de Salud del ANDIS, también mencionado en los audios- y de los directivos de la droguería, Emmanuel y Jonathan Kovalivker.

Según fuentes policiales, se secuestró material vinculado a las contrataciones de medicamentos pero solo se pudo acceder al celular de Emmanuel Kovalivker, quien fue interceptado cuando intentaba irse de su domicilio en Nordelta a bordo de un vehículo. Al directivo de la Droguería Suizo Argentina le secuestraron también unos 200 mil dólares distribuidos en distintos sobres y papeles con anotaciones.

La reacción del Gobierno tras el escándalo

Impactado por el escándalo que llega hasta los despachos de la Casa Rosada, el Gobierno decidió echar a Spagnuolo, confirmando la veracidad de los audios, e intervenir la ANDIS.

Sobre los hechos denunciados por Spagnuolo hubo casi absoluto silencio desde el Gobierno. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el único que se refirió escuetamente al tema y no despejó ninguna duda. “Yo no pongo las manos en el fuego por ningún funcionario”, se limitó a decir Francos y agregó que "son temas que tiene que investigar la Justicia".

Qué dicen los audios de Spagnuolo

En los audios en cuestión, una voz atribuida a Spagnuolo da detalles de una trama de coimas a laboratorios para garantizar contratos con el Estado.

Se lo escucha decir: "Hablé con el Presidente (Milei) y le dije: ‘Están choreando, te podés hacer el boludo, pero no me tiren a mí este fardo. Llega a haber algún quilombo y no me cuidan. Tengo todos los WhatsApps de Karina'”.

En otro tramo de la grabación, dice: "¿Yo estoy denunciando el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita? (…) Entonces, cuando yo vaya y toque a uno, me van a decir ¿flaco, todo bien, pero venís a pedir guita con estos delincuentes?".

El testimonio asegura que tanto Karina Milei como Martín Menem se llevarían "de medio palo para arriba de medicamentos por mes". "Tengo todos los WhatsApp de Karina. A ella le llega el 3 por ciento".