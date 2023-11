La Comisión Directiva de River Plate tratará la reforma del estatuto del club y eliminará la posibilidad de reelección presidencial, entre otros cambios que se aplicarían a partir del próximo período.



De este modo, los presidentes sólo podrán permanecer en el cargo durante cuatro años sin posibilidades de postularse nuevamente, tal como lo permite al actual estatuto, y el actual titular Jorge Brito será el primero en cumplir la nueva reglamentación.



El informe, que será tratado por la CD, asegura que los cambios se toman "para seguir fomentando la transparencia y la alternancia en el club y para que haya renovación dirigencial constante".



Por eso mismo se limitarán los períodos en los cargos clave de la CD, como secretario general, prosecretario, tesorero y protesorero, quienes no podrá ejercer ese rol durante más de dos mandatos consecutivos.



En cuanto a los representantes de socios y los integrantes de la CD que podían ser elegidos por tres períodos, se agrega la posibilidad de un cuarto período, pero contando los dos anteriores al inicio del nuevo estatuto.



Se advierte, además, que las modificaciones que impactarán en el proceso electoral de diciembre de 2025 incluyen los períodos actuales para tomar los tiempos en los cargos de los directivos elegidos.



Por otro lado, se amplía la participación social con la baja de la edad límite para votar, que será de 16 años, con 3 de antigüedad, y baja a 18 la edad para ser miembro de la Asamblea de Socios con 5 de aporte.



Además se podrá ser miembro de la CD o la Comisión Fiscalizadora desde los 21 años y ejercer la presidencia desde los 25, ampliando la participación de los jóvenes a la política del club.



Y se reafirma la incorporación del cupo femenino al estatuto, algo que ya venía funcionando, pero se obliga a las listas a que los cargos estén intercalados, tal como sucede en el sistema electoral del país.



De este modo, el club tendrá obligadamente una vicepresidenta mujer en las fórmulas que ahora agrega un vice tercero, y deja sin efecto el cargo de secretario de actas en la conformación del gobierno electo.



Por último, la reforma incluye el "Fair Play Financiero" que obliga a que el presupuesto aprobado para fútbol profesional no se exceda en más de un 50 por ciento, y ante una deuda financiera no se podrá exceder en más de un 25 por ciento.