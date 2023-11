Hace unos cuantos años presento trabajos de investigación en la Facultad de Psicología. En general intento armar uno con colegas y otro por mi parte. El año pasado sucedió que en el trabajo conjunto obtuvimos la mejor valoración hasta el momento. Este año sucedió con el trabajo individual.

En este 2023 investigamos e investigué acerca del consumo de microdosis de hongos llamados mágicos, los cuales se utilizan para tratamientos de los más diversos. Me ha convocado, y he puesto el énfasis, en el peso que tienen los medios de comunicación en su difusión y en su aceptación. Supongo que está aceptación del tema ha influido en su valoración al momento de evaluarlo. Siendo que no puedo compartir el trabajo, el que pronto se publicará, por ahora agrego su resumen a continuación.

En tiempos recientes, de manera abrupta y con insistencia, los medios de comunicación masiva han traído la noticia de hongos, caracterizados como mágicos, cuyo uso sería beneficioso para el tratamiento de distintas dolencias. Lo curioso del fenómeno es su difusión contagiosa, pudiendo localizarse la noticia en distintos medios, en desiguales formatos y procediendo de diversas naciones.

El segundo aspecto, digno de observación, es que el hongo publicitado actualmente se encuentra prohibido en muchos de los países, en especial, desde donde llegan dichas noticias.

Algunas puntualizaciones, surgidas desde el psicoanálisis, ofrecen posibilidades de lectura para el fenómeno. También esta orientación advierte sobre el surgimiento de significantes particulares, los que se refieren a inciertos cuadros clínicos, que se propagan con consecuencias variadas para los seres hablantes y para el ejercicio del psicoanálisis. Por último, los fenómenos mencionados producen como efecto una consistencia a nivel de la opinión, lo que vuelca a tomarlos como cosa cierta, (lo cual lleva a la) producción de la actualidad, con significantes de moda y difusión de distintos temas.

*Psicoanalista. Miembro EOL.