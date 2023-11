“Va a haber una estanflación”, aseguró este miércoles al presidente electo Javier Milei cuando le preguntaron si puede llegar a darse ese fenómeno, que combina estancamiento económico con inflación, a partir de la implementación del programa de ajuste fiscal que anunció durante la campaña electoral. El líder libertario confirmó también que Luis “Toto” Caputo será su ministro de Economía.

Milei aterrizó poco después de las 6 de la mañana tras su viaje a Washington y a los pocos minutos concedió una entrevista radial a La Red donde ofreció una serie de definiciones sobre su próximo gobierno.

-¿Cómo le fue en Estados Unidos? –le preguntaron.

-La realidad es que nos ha ido muy bien, muchísimo mejor de lo que esperábamos así que estamos muy satisfechos con las reuniones que hemos tenido. De hecho, algunas reuniones siguen en Estados Unidos. Tanto Nicolás Posse como Luis Caputo están todavía en Washington en reuniones de trabajo. –respondió Milei.

-¿Tiene ministro de economía? ¿Eso está confirmado?

-Sí, el ministro de Economía es Luis Caputo. Cuando uno mira la naturaleza de los problemas argentinos, cuando uno nota que, de los 15 puntos de déficit fiscal de Argentina, 10 los genera en el Banco Central, está claro que el primer problema que tenemos que resolver es el problema de las Leliqs, que ahora se están transformando en pases. Es el problema de los pasivos remunerados del Central. Resulta fundamental resolver dicho problema con mucha expertise, porque si nos equivocamos ahí terminamos en una hiperinflación.

Milei remarcó luego que el ajuste fiscal será una de las prioridades de su gobierno y aclaro que el ministro que se exceda con sus gastos va a ser echado. “El equilibrio fiscal no es negociable”, aseguró.

Debido a esa definición se le preguntó si existía el riesgo de estanflación ya que los precios vienen subiendo fuerte y el ajuste fiscal podría forzar un estancamiento de la economía. va a haber una estanflación porque cuando vos hagas el reordenamiento fiscal, te va a impactar negativamente en la actividad económica, por eso yo digo la única billetera que está abierta es la de Capital Humano para dar contención a los caídos", dijo.

No obstante, aclaró que tener consideración por las víctimas de su modelo económico no va a implicar un relajamiento de la meta fiscal, pues lo que se despide a los más humildes se deberá compensar con recortes de otras partidas. “El mandato ha sido claro. No existe registro histórico en la historia de la humanidad de que haya ganado un candidato diciendo que su programa era ajustar. No existe un registro de un consenso tan grande en la sociedad, de más del 80 por ciento, que avala que tiene que haber un ajuste. En todas las reuniones que nosotros tenemos sorprende el hecho de haber hecho una campaña diciendo la verdad de manera cruda”, declaró.

-El tema es que el bolsillo de la gente está muy caído. La gente le puede decir “presidente ajuste, pero no me ajuste a mí de un modo que yo no pueda ni comprar. –le dijeron en la radio.

-Lo voy a poner en estos términos. El kirchnerismo en estos 20 años se ha caracterizado por ser muy sensiblero en esta materia, pero el salario promedio de los argentinos es de 300 dólares y con los desalmados neoliberales de los 90 el salario era de 1800 dólares. –respondió Milei, aunque ni el salario promedio en los 90 era de 1800 dólares ni ahora es de 300 dólares.

Al justificar por qué habrá estanflación, Milei remarcó que el recorte del gasto público, para dejar de emitir, ayudará a ponerle freno a la inflación, pero ese freno no será automático. “La inflación tiene que ver con lo que vos hiciste en política monetaria hace 24 meses y eso ya fue decidido, ya fue hecho, la política monetaria actúa con rezagos. Entonces, la inflación ya está jugada porque tiene que ver con lo que vos hiciste durante los últimos dos años en materia de política monetaria. Va a seguir alta porque es el resultado del descalabro del gobierno actual. Lo que nosotros estamos haciendo es crear todos los mecanismos para detener la emisión de dinero y en un lapso de 18 a 24 meses terminar con la inflación”, remarcó. Luego puso como ejemplo lo ocurrido a partir de la puesta en marcha del régimen de Convertibilidad en 1991. “En aquel momento poner fin a la inflación demandó 20 meses”, sostuvo.

Nombramientos

Además de confirmar a Caputo, Milei también anticipó que el actual embajador de Brasil, Daniel Scioli, continuará en su cargo, y que Gerardo Werthein irá a la embajada de los Estados Unidos. “La idea es que por el momento continúe en esa tarea”, respondió al ser consultado por Scioli. Mientras que Werthein formó parte de la comitiva oficial que viajó a Estados Unidos, donde se reunió en la Casa Blanca con el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jack Sullivan, y el asesor especial de la Casa Blanca para cuestiones de América Latina, Juan González. Con respecto al Ministerio de Seguridad, aseguró que Patricia Bullrich sería “un fichaje de lujo”, pero la ex candidata a presidente aún no le confirmó si aceptará el ofrecimiento.

En cuanto alineamiento geopolítico, remarcó que su gobierno hará "una defensa férrea de las ideas de la libertad, de la democracia liberal y de no alinearse con autócratas y con quienes no respetan la libertad ni la democracia ni tampoco con los comunistas".