Lisandro Enrico se propone asumir como senador provincial y luego tomarse licencia y mudarse a la Casa Gris para jurar como ministro de Obras Públicas de Santa Fe. “Dejo el lugar de senador porque no puedo ejercer los dos cargos. Me da licencia la Cámara y me reemplaza la senadora suplente, que va a ser la única mujer en el recinto”, explicó. “Me acaban de elegir senador hace tres meses y decirle a la gente que renuncio me parece una falta de respeto a los ciudadanos de mi departamento. Acepto la convocatoria del (electo) gobernador (Pullaro) para ocupar un espacio, que será por el tiempo que defina. Puede decirme ‘hasta acá llegamos’ y designar a otra persona, en ese caso deberé volver a ocupar la función para la que me eligió la gente”, resumió en Radio 2.