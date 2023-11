Teófilo Gutiérrez, exjugador de Racing, River, Lanús y Rosario Central, fue sancionado en Colombia por haber tocado de manera inapropiada a una mujer, que formaba parte de la logística del partido entre Deportes Tolima y Deportivo Cali, el sábado pasado, por la tercera fecha del Grupo A de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano.

Según informó el Comité Disciplinario de la Dimayor, el incidente ocurrió en la entrada del túnel inflable al finalizar el primer tiempo. El comisario de campo señaló que "la joven Leidy Lorena Urrego Salguero, de logística, informó que el jugador Teófilo Gutiérrez, del equipo visitante (Cali) le había tocado la nalga en dos (2) oportunidades en el intermedio del partido".

Como consecuencia, el exdelantero de River fue sancionado con cuatro fechas de suspensión, por lo que ya no jugadará para el Deportivo Cali en lo que resta de este año. Y deberá abonar una multa de 1.005.000 de pesos colombianos (90.000 dólares).

El jugador negó los hechos. "Ella se acercó a pedirme la camiseta, y yo le dije que en otro momento porque ya la había cambiado con un jugador", sostuvo el jugador.



Descargo de Teo Gutiérrez en su cuenta de Instagram, donde confunde el nombre de la mujer que lo denunció.

Deportivo Cali podrá apelar la sanción si cuenta con pruebas suficientes. Sin embargo, los informes que dieron los oficiales de partido tienen una presunción de ser veraces. Incluso un operario de la empresa que transmitía el partido se prestó como testigo de lo ocurrido, a favor de la mujer.

En su cuenta de Instagram, Gutiérrez posteó: "No sé por qué estoy acá, en ningún momento le toqué el glúteo a Juliana. En mi casa me enseñaron muchos valores, y yo no soy ese tipo de persona, así que le doy 24 horas a Juliana para retractarse sobre sus acusaciones hacia mí. De lo contrario deberá atenerse a las consecuencias". Llama la atención del descargo que la joven que puso la denuncia se llama Leidy Lorena, no Juliana.



El revólver en el vestuario de Racing

En abril de 2012, después de una derrota por 4 a 1 en un clásico ante Independiente en el Cilindro de Avellaneda, el colombiano discutió con el exarquero de Racing, Sebastián Saja, quien le reprochó haberse hecho expulsar y dejar con 10 jugadores a la Academia.

La discusión, recuerdan los testigos, llegó a las trompadas, no solo con Saja. Fue entonces cuando Teo Gutiérrez sacó de su bolso un arma -siempre dijo que era de pinball- y los amenazó. Tras ese incidente se desvinculó de Racing. El DT era Alfio "Coco" Basile.

Al año siguiente, tuvo un paso formidable en el River de Marcelo Gallardo, pero decidió dejar de ir a entrenar cuando el Millonario afrontaba las instancias decisivas de la Copa Libertadores 2015, para forzar su pase a Europa.





