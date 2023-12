“Cantar a la Patria desde el amor a la Patria, hoy, puede asemejarse a un manifiesto político y social”, se planta bien plantado Juan Falú, ante un contexto que pinta un devenir en sentido contrario. La frase del guitarrista tucumano es, además de porque sí, por una nueva puesta en vivo de Mojones, Signos y memorias de la patria, el disco-libro que concibió y publicó en el hiato entre 2020 y 2021, junto a Teresa Parodi y Liliana Herrero, basado en reflexiones del sociólogo Horacio González.



“Por supuesto que no se trata de transformar la canción en un panfleto, sino de una toma de posición como artistas que reflexionan desde memorias argentinas. Se trata de amar a la Patria o de ser indiferentes con su destino”, insiste Falú, inmiscuido en la gesta poético-musical que revisitará –junto a Parodi y Herrero, claro- el domingo 17 de diciembre, y que tal vez sirva para enmarcar la esencial esencia de la vigésimo segunda edición del Festival de Música en el Tasso, cuyo comienzo será este viernes 1º con la actuación de Luis Salinas. Y cuyo futuro inmediato espera durante todo diciembre por Bersuit Vergarabat, Iván Noble, Julieta Lasso, el dúo Baglietto-Vitale, Nacha Guevara, Lidia Borda y Ariel Ardit, entre otros y otras, siempre a las 22 horas, y en el mismo lugar: Defensa 1575. “Es grato presentarnos en el escenario de este hermoso lugar y buscaremos esa noche ser más felices disfrutando de la música”, transita Herrero, sobre lo ya dicho por Falú.

“El Torquato Tasso es un lugar que quiero mucho por tanta historia que tengo ahí”, se pliega en sintonía Salinas, encargado de abrir el ciclo junto a su banda, conformada por Javier Lozano en piano, el cubano “Choco Drums” en percusión y su hijo Juan Salinas. “Disfrutaremos de una noche de salsa, boleros, candombe y todo lo hermoso que tiene el latin jazz”, presagia el guitarrista.

Al viernes inaugural suyo le sucederá el sábado acústico de la cantante Maggie Cullén, y la seguidilla de jueves (7, 14 y 21) a cargo de Bersuit Vergarabat, cuyo show –dado el lugar- tendrá un perfil electroacústico. Lo afirma Juan Subirá, tecladista y compositor del grupo. “En esta ocasión, vamos a compartir en formato electro acústico algunas canciones que el público seguramente conozca y varias otras no habituales, incluyendo unas que formarán parte de un nuevo disco”.

El viernes 8 será el turno de Me Darás Mil Hijos, mientras que al otro día subirá a escena Rodolfo Mederos con su Quinteto Revolucionario, que también expone sus intenciones ante Página/12. “Se trata de una visita a la casa de los padres, porque ellos son quienes, con su sensibilidad, inteligencia y trabajo, han construido esta música que llamamos tango”, dice el experimentado bandoneonista y compositor, cuyos objetivos son tres: alimentarse de dicha historia para consolidar acciones propias; generar un momento de reflexión y conocimiento de formas musicales que ya no están tan presentes; “y crear momentos de complicidad con las personas, porque no estamos solos”. “Dicho y hecho esto, lo que sigue es la aventura y el placer de la búsqueda… esto es, ir al encuentro de esa materia que aún no hemos alcanzado, esa música que aún no hemos concebido”.

El festival continúa el miércoles 13, mediante un ensamble entre Minino Garay, Manu Sija, el vientista de Costa de Marfil, Magic Malik y Juan Torres, con Jairo y Franco Luciani como invitados; los viernes 15 y 22, a través de sendas presentaciones de Iván Noble; el sábado 16, con la presentación de la cantautora uruguaya Malena Muyala; el miércoles 20, mediante la actuación tanguera de Julieta Laso; el sábado 23, bajo la presencia del dúo Baglietto-Vitale; el jueves 28, con Nacha Guevara; y un cierre a todo tango el viernes 29 a merced de las voces de Lidia Borda y Ariel Ardit.