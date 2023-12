Cristiano Rattazzi, por muchos años directivo de Fiat y dirigente de la UIA, entró a la Conferencia Industrial anual de esta última entidad desbordante de entusiasmo. Al ser consultado por la prensa sobr el plan económico de Javier Milei, respondió: "Me encanta, estoy de acuerdo con él. Hace años que hablo con Milei, y me encanta que el país vuelva a ser un país insertado en el mundo sin ese invento de los dólares BNA que no existen y son sólo para algunos privilegiados. El dólar a 365 pesos es una ficción odiota de una banda de idiotas", dijo con su habitual ausencia de desenfado.

Rattazzi está "encantado" con Milei