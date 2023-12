El secretario general de la Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), Carlos Minucci, le contestó a la futura Canciller, Diana Mondino, y aseguró que está equivocada en sus planteos tras mandar a los empresarios, con tono jocoso, a “comprar generadores” porque no hay luz “pa’ todos”.



Minucci le contestó a la funcionaria de Javier Milei y advirtió que “hace años que venimos hablando del problema que hay en el sistema energético por falta de inversión de las empresas, en especial en Edesur". "Es un problema muy serio”, puntualizó.

Es decir, no es un problema nuevo ni estará sujeto a un repunte de la actividad económica, como señaló Mondino. Por eso, aclaró que hay en la actualidad ya hay cortes de luz. Sin ir más lejos, explicó que este jueves se registraron fallas en Florencio Varela, Berazategui y Capital Federal.



Por eso, dijo con ironía: “La ministra debe tener una fábrica de generadores. Porque están invitando a que los compren. La gente eligió un Gobierno para solucionar los problemas del país, no uno de reyes donde no se pagan salarios porque no hay plata o donde la respuesta a la falta de luz es comprar generadores. Ellos no hacen nada”.

“Lo único que hacen es pedir préstamos, no sabemos para qué, pensar en la dolarización y hay gente a la que ya le están pidiendo el retiro voluntario”, añadió en tono crítico a la gestión que vendrá, la que aclaró que es una gestión “de locos” donde “no se sabe quién gobierna”.

Lejos de comprar generadores, para el titular de APSEE lo que se debe hacer es poner la lupa sobre la inversión: “El gran problema de que el sistema energético está en una crisis desde hace años. En la época de Cristina se compraron estaciones móviles. En la época de Macri desaparecieron. Ahora dicen que hay que comprar generadores”.

Mientras tanto “el sistema sigue sin tener inversiones”. “Presentamos un proyecto pidiendo que el Estado compre las acciones de Edesur para salvar la empresa. Pero ahora ¿cómo vas a pedir que compren cuando ellos solo quieren vender? Dicen que el gasoducto (Néstor Kirchner) no sirve para nada. No se entiende”, se lamentó.

Y finalizó: “No sé este año qué va a pasar con estos locos. Nosotros estamos bastante preocupados por este tema. Del servicio y cómo nos van a atender. Antes que seguir pensando en que vayan comprando generadores de luz, yo digo que se pongan a pensar qué es lo que van a hacer con energía. Porque esto no se arregla con generadores. El problema no es de generación, es de distribución”.