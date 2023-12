El Ejército israelí y Hamas redoblaron este sábado el fuego cruzado, en el segundo día de ataques tras el fin de una semana de tregua, al tiempo que Israel se retiró de las negociaciones que se realizaban en Qatar para un nuevo cese de hostilidades con el argumento de que estaban en un punto muerto.

Los bombardeos israelíes tuvieron epicentro en el norte de la Franja de Gaza, aunque también se reportaron varios en el sur. "Estamos atacando blancos militares en toda la Franja de Gaza", dijo en ese sentido Jonathan Conricus, portavoz de las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI), al afirmar que el ejército atacó más de 400 objetivos terroristas en el territorio palestino desde el fin del acuerdo. Según un escrito de Hamas, las fuerzas israelíes apuntaron especialmente contra la ciudad sureña de Khan Yunis, donde decenas de casas habrían sido destruidas con sus habitantes dentro.

Por la mañana, el ejército israelí envió un mensaje vía SMS a los residentes de varias zonas de la Franja, a los que les advirtió sobre el lanzamiento de "un aplastante ataque militar con miras de eliminar a la organización terrorista Hamas", por lo que los instó a marcharse inmediatamente.

El Ministerio de Sanidad gazatí informó en una nota que 240 personas murieron y 650 resultaron heridas desde que reiniciaron los combates el viernes, en el marco de la represalía israelí por el ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre, que mató a 1.200 personas y secuestró a otras 240 --de las que todavía quedan cautivas y con vida 136, según fuentes del Gobierno israelí--. Los sistemas de defensas israelíes detectaron, a su vez, decenas de alertas de cohetes en el centro y sur del país desde el reinicio de las hostilidades, que fueron reivindicados por las milicias palestinas, aunque no se registraron víctimas.

La imposibilidad de una nueva tregua

Israel y Hamas reanudaron los combates con acusaciones cruzadas entre las partes de violar la tregua y pedidos de la comunidad internacional para un nuevo cese humanitario. En ese marco, Israel anunció la retirada de su equipo de negociadores en las discusiones sobre una reactivación de la tregua, al considerar que atraviesan ahora mismo un punto muerto sobre las circunstancias de nuevos intercambios entre rehenes y prisioneros.

"Debido al bloqueo en las conversaciones y por instrucciones del primer ministro, Benjamin Netanyahu, el jefe del (servicio de Inteligencia exterior de Israel) Mossad, David Barnea, ordenó a su equipo de Doha que regrese a Israel", señaló la oficina del premier israelí en un comunicado. "La organización terrorista Hamas no cumplió su parte del acuerdo, que incluía la liberación de todos los niños y mujeres, con base en una lista entregada a Hamas y aprobada por ese grupo", añadió.

El número dos de Hamas, Salé al Aruri, aseguró que no habrá nuevos intercambios de rehenes por presos. "Ahora mismo no hay negociaciones para una tregua. No habrá intercambio de prisioneros hasta que cese la agresión y haya un alto el fuego integral y definitivo", afirmó en declaraciones a la cadena qatarí Al Jazeera. "La ocupación insiste en que sigue habiendo mujeres y niños retenidos, pero los hemos entregado todos. Los prisioneros que quedan en Gaza son hombres soldados y civiles que han estado en el ejército de ocupación", subrayó Al Aruri.

El presidente de Egipto, Abdel Fatah al Sisi, indicó que su país seguirá coordinando esfuerzos para impulsar una nueva tregua. "El presidente enfatizó que Egipto continúa coordinando los esfuerzos regionales e internacionales para impulsar la adopción del camino de la tregua, entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y evitar más sufrimiento para el pueblo palestino", informó la oficina presidencial en un comunicado.

La tensión regional

Mientras tanto, Siria acusó a Israel de lanzar un nuevo ataque con misiles contra algunos puntos en las afueras de Damasco, en medio de un aumento en este tipo de acciones desde el comienzo del conflicto bélico, informó una fuente militar no identificada a la agencia oficial de noticias siria SANA. "Nuestros medios de defensa aérea respondieron a los misiles de la agresión y derribaron la mayoría de ellos. El ataque provocó algunas pérdidas materiales", detalló la fuente.

El observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), una ONG con sede en Reino Unido y opositora al gobierno de Bashar Al-Asad, mencionó en un comunicado que el ataque israelí tuvo como blanco posiciones de la milicia libanesa chií Hezbollah en la aldea Al Saida Zainab, en las afueras de Damasco, y causaron la muerte de cuatro personas y heridas a siete.

Irán acusó a Israel de matar a dos de sus oficiales en el ataque en Siria. "Lamentamos el trágico martirio de dos de dos de nuestros miembros que perdieron la vida durante una misión de asesoramiento en Siria, blanco de las fuerzas del régimen sionista", expresó la Guardia Revolucionarias de Irán en un comunicado, que identificó a los fallecidos como Mohamed alí Attai Shourché y Taha Taqizadé.

Israel intensificó sus ataques contra Siria desde el estallido de la guerra, lanzando más de una veintena de acciones en cuestión de semanas y dejando fuera de servicio en diversas ocasiones los dos principales aeropuertos del país. Con anterioridad ya solía atacar objetivos en ese país, muchas veces pertenecientes a milicias iraníes o libanesas que considera una amenaza para su seguridad.

Irán capitanea el llamado Eje de la Resistencia, una alianza informal formada por varias organizaciones Hamas, la Yihad Islámica, Hezbollah y los rebeldes hutíes de Yemen, además de otros grupos en Irak y Siria. Desde el pasado 8 de octubre Israel está enzarzado en ataques cruzados con Hezbollah desde el sur del Líbano, que fueron retomados a la par del fin de la tregua con Hamas.

Por su parte, los rebeldes chiíes hutíes del Yemen organizaron este sábado en Saná un desfile de miles de combatientes que afirmaron haber reclutado recientemente para enviarlos a la Franja de Gaza a combatir contra Israel y a favor de Hamas. Los reclutas, vestidos con ropa tradicional yemení y chaquetas de manga larga, marcharon hacia la plaza Sabeen, en el sur de la capital yemení, portando armas de fuego mientras responsables del movimiento hutí, respaldados por Irán, observaban desde un podio. Los rebeldes hutíes habían amenazado el jueves con atacar por tierra y mar a Israel si este reanudaba su agresión contra los palestinos de Gaza y no prorrogaba la tregua.

La llegada de camiones a Gaza

Respecto al tema humanitario, 50 camiones cargados con alimentos, medicinas, agua y suministros médicos, así como dos cisternas con combustible entraron en la Franja de Gaza a través del paso terrestre de Rafah, que une Egipto con el territorio palestino, después de que el cruce se viera paralizado durante más de 24 horas por el reinicio de la guerra.

Fuentes de la Media Luna Roja y del paso además confirmaron a la agencia de noticias EFE el cruce hacia el lado egipcio de decenas de palestinos con pasaportes extranjeros y varios enfermos y heridos palestinos que fueron trasladados a hospitales egipcios para recibir tratamiento.



Durante la pausa entraban en Gaza unos 200 camiones con ayuda y hasta 7 de combustible cada día, mientras que antes de ello Israel sólo permitía a un limitado número de camiones con provisiones, aunque estaba prohibida la entrega de combustible. Según la Media Luna Roja, la principal organización que se encarga de distribuir la ayuda que llega desde Egipto a Gaza, durante los primeros seis días de tregua ingresaron unos 1.132 camiones.