Un chofer de colectivos fue ultimado a tiros a media tarde de ayer en la esquina de Eva Perón y Cullen, mientras trabaja sobre una unidad de la línea 116, en un claro asesinato destinado a enviar un mensaje a un tercero. La confirmación de esta hipótesis es el hallazgo de una mensaje escrito de claro tinte mafioso, que Rosario/12 no va a dar a conocer por recomendación de una fuente judicial, que adelantó que pedirá sanciones contra el uniformado que hizo conocer el texto, como se sospecha. "No hay que ser funcionales a estos personajes, que matan para mandar advertencias o amenazas", confió la fuente judicial a este cronista. El brutal crimen generó un paro de todo el transporte urbano de pasajeros que comenzó unas horas después del asesinato, y se extenderá al menos durante toda la jornada.

Sergio Copello, secretario de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional Rosario, aseguró que la continuidad del paro será evaluada por el cuerpo gremial durante la tarde de hoy.

De igual modo el líder sindical mostró sus sospechas de que se trató de "un crimen al voleo". "No fue nada personal, eso no puede ser, porque quién podría saber en qué unidad trabajaba, y en qué momento pasaría por el lugar, y entonces esperarlo parado en una esquina con un arma. No es creíble eso. Además se habla de una nota que dejaron, es realmente un asesinato sin explicación".

Compañeros de la víctima en la esquina del crimen. Foto: Andrés Macera

Copello también brindó un dato revelador. "El pibe de Cesar Roldán, que tenía 43 años, tiene ocho años y tomaba la comunión el domingo" (por el día de hoy).

En cuanto al crimen, de acuerdo al testimonio de una mujer al móvil de Radiofónica, un hombre se acercó y disparó "seis, siete tiros" contra la unidad. Luego, "el colectivero se levanta, se entra a tocar todo el pecho y dice ‘por favor, ayúdenme, me estoy muriendo", expresó la pasajera. Y añadió: "Quedó desparramado entre los primeros asientos".

Después, contó que llamaron al 107 y a la policía. "Yo a lo único que atiné fue a tratar de darle vuelta la cara para que no se ahogue", manifestó. "Llegó el Sies a los minutos después de eso y ya estaba muerto", concluyó.

En cuanto a la pesquisa judicial se dio intervención al fiscal Ademar Bianchini, de la Unidad de Homicidios Dolosos. Según primeros indicios recabados en la investigación el hecho se produjo alrededor de las 16, cuando llamados al 911 ponen en aviso de haber escuchado detonaciones de arma de fuego en el zona. Arriban al lugar personal policial y médico, quien constata el fallecimiento de la víctima. Los primeros exámenes médicos dan cuenta que la víctima es herida por al menos cinco impactos de arma de fuego.