Los Pumas 7s dieron el batacazo y le ganaron 21-19 a los All Blacks de Nueva Zelanda en las semifinales del Seven de Dubai, primera etapa del circuito profesional de Rugby Seven. Así, clasificaron por primera vez a la final del torneo, en donde enfrentarán este domingo desde las 12.53 –hora argentina– a Sudáfrica, que viene de vencer a Fiji en la otra llave, en busca de la Copa de Oro.



Los tres tries argentinos los marcaron Matías Osadczuk, Agustín Fraga y Gastón Revol, mientras que las dos conversiones las hicieron Santiago Mare y Tobías Wade. "¡FINALISTAAAAS! Victoria ante Nueva Zelanda y por primera vez a la final en el Seven de Dubai", publicó la cuenta oficial de la Selección Argentina de Rugby 7s en sus redes sociales.

El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora va en busca de su séptima coronación en la serie mundial, luego de obtener dos veces el Seven de Estados Unidos (2004, 2009), dos el de Canadá (2022, 2023), una el de Nueva Zelanda (2023) y una el organizado en Londres (2023).

La última vez que se habían cruzado contra los All Blacks, Los Pumas 7s cayeron 19-24 en la final del Seven de Toulouse 2022/2023. En el historial, de los 100 partidos que disputaron ambos seleccionados, Argentina solo ganó 14 veces –contando esta última–.

(Foto: @lospumas7arg)

A qué hora es la final contra Sudáfrica y cómo verla

El encuentro por el Oro contra los Springboks se disputará hoy desde las 12.53 –hora argentina– en The Sevens Stadium y se podrá ver a través de la plataforma Star+. A su vez, el bronce entre Nueva Zelanda y Fiji se jugará a partir de las 11.40.



La Seven Series de rugby tiene este año un nuevo formato de siete torneos y una etapa final del 31 de mayo al 2 de junio en Madrid, donde se definirá el campeón de la temporada.



Los doce países que participan del circuito masculino son Argentina, Nueva Zelanda, Gran Bretaña, Sudáfrica, Estados Unidos, Irlanda, Fiji, Samoa, Australia, Francia, España y Canadá.

El camino de Los Pumas hasta la final del Seven de Dubai

En las primeras horas del torneo, Argentina superó a España en el Grupo B, por 26-12, con tries de Santiago Mare, Marcos Moneta, Luciano González (completó 250 cotejos en el circuito) y Matteo Graziano y tres conversiones de Alejo Lavayén.



Luego Argentina venció a Australia por 31-14 con try de Moneta (3), González y Santiago Alvarez, sumadas a las conversiones de Lavayén y Mare (2). Por último, para cerrar la fase de grupos, Los Pumas 7s se impusieron 17-7 frente a Irlanda, con dos tries de Luciano González y uno de Marcos Moneta, y una conversión de Tobías Wade.

Más tarde, en los cuartos de final, Argentina venció a Samoa por 21-14 de la mano de los tries de Marcos Moneta (2) y Germán Schulz y las conversiones de Santiago Mare (2) y Joaquín Pellandini. De esa manera, se metieron entre los mejores cuatro, y ahora, tras ganarle a Nueva Zelanda, jugarán la final del Seven de Dubai.

