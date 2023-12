La causa que investiga el asesinato de Juan Carlos Rojas, Ministro de Desarrollo Social de Catamarca, comenzó a dirimirse en los medios de comunicación. El que inició la nueva contienda fue el fiscal Hugo Costilla, quien envió un informe supuestamente pormenorizado de lo investigado y apuntó contra uno de los hijos de Rojas. Ahora los familiares del Ministro le respondieron públicamente y lo acusaron de decir “verdades a medias”.

Luego de que los hijos de Rojas pidieran su apartamiento y el fiscal Costilla fuera confirmado en su puesto, realizó un informe que a través del área de prensa de Fiscalìas fue enviado a todos los medios de comunicación. En ese documento apuntaba a Fernando Rojas, hijo del Ministro y querellante en la causa, como sospechoso del homicidio.

Como parte de la causa y a un año del homicidio, los hijos de Rojas le respondieron con otro informe pormenorizado en donde señalan detalles de la causa que fueron omitidos por el informe oficial.

“La gran mentira de la justicia fue decir que nuestro padre tuvo una muerte natural; cuando hoy está demostrado que fue Homicidio. Sobre esta falsedad se construyeron todas las demás acciones de una justica que ha demostrado no solo impericia sino connivencia con el poder político y económico que esta como una sombra negra presente en cada uno de sus actos”, inicia la respuesta.

“En la cercanía del aniversario de la perdida de nuestro padre, en forma presurosa y con claras muestras de la parcialidad del fiscal hace lo que llama un “informe” del estado de la causa; esa parcialidad es parte de la construcción de la mentira que pretende ubicarnos a quienes somos el círculo familiar como sospechosos. En el libreto que le pasaron al fiscal, que se lo acercan desde Buesnos. Aires. y por medio de unos mercenarios que habiendo estado trabajando al lado de mi padre y con quien está demostrado en el expediente tenía dificultades antes sus obscuros manejos, pretende ponernos en la condición de sospechosos”, dicen en alusión al gremialista Luis Barrionuevo.

“Nada más ruin y bajo, prueba de su falta de idoneidad para el cargo que ocupa. Este sistema judicial y político es el que miente, cuando en el proceso de destitución del Fiscal Palacios dijeron que no había elementos para tal medida. Hoy es público que el Poder Judicial proclaman autonomía e independencia, y es mentira que la tengan cuando la verdad es que los que entraron a dedo por la política y que respaldan con su inacción y complicidad a los que mintieron cuando decían que nuestro padre murió de causa naturales. Todas las mentiras se demuestran en los miles de hojas de una investigación que cada día suma decena de papeles, con el solo fin de no llegar a la verdad”.

“Hoy a un año de la desaparición de nuestro padre, es evidente que la mitad de una verdad es lo mismo que una gran mentira. Y quienes ejercen el poder en nuestra provincia nos llevan tristemente a retroceder a la década del 90 donde las mismas mecánicas y las mismas familias se protegen buscando impunidad”, concluyen.

Uno por uno

En tanto, en otro documento señalaron uno por uno los puntos de la investigación que el fiscal Costilla no puso en su informe.

*El informe omite hacer referencia alguna a que la familia de Juan Carlos Rojas fue la que denunció las claras y evidentes maniobras de encubrimiento del crimen.

* La familia de Juan Carlos fue la que cuestionó la actuación del fiscal palacios que, ante el escándalo, fue apartado.

*La familia de Juan Carlos denunció al jefe de homicidios, licenciado en criminología, que analizando la escena y el cuerpo no vio nada extraño, no vio los golpes, no vio la sangre, no vio las lesiones, no vio la fractura del cráneo, no vio los anteojos, no vio las manos en garra, no vio las ojotas con sangre, no vieron nada.

*La familia denuncio a estos que “no vieron nada extraño” por encubrimiento. La familia fue la que se puso a disposición, la que entregó los celulares y les dio las claves, la que ayudó a la investigación a destrabar dispositivos y acercar respuestas. Dimos pistas, ofrecimos testigos, llevamos peritos, pedimos celeridad, respuestas, exigimos profesionalidad y por sobre todo humanidad.

*Fue la familia la que terminó desnudando la estrategia de esta justicia de hacer pasar el homicidio de un ministro como una muerte natural y la que puso en duda la muerte accidental.

* La familia fue la que terminó en conferencia de prensa mostrando las fotos de como dejaron a papá. Fue la familia la que terminó con la farsa de la justicia y de la policía que le mentían a todos los catamarqueños que nuestro papá se había muerto solo.

*La familia fue la que denunció y abrió la causa de encubrimiento.

*La familia fue la que pidió que se investiguen los celulares de los policías y miembros de la justicia que intervinieron en la investigación.

*La familia fue la que denunció la alteración de la escena.

*La familia fue la que viene denunciando que no se investiga con profundidad la pista política, la pista económica, la pista de desarrollo social, la pista de las compras, la pista de los robos de bolsones, la pista del desmanejo, la pista de las rendiciones de cuenta, la pista de las amenazas que nuestro padre era objeto en ese ministerio, todos los días.

* La familia es la que reclama a la justicia que la investigación lleva un año dando vueltas y sin resultados, la que intima al ministerio público para que tome medidas que generen avances, la que pidió que se cambie al fiscal en tres oportunidades, porque probamos que la fiscalía habla con el dueño de desarrollo social y le filtra información. ¿Qué avances podemos tener así?