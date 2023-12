La tenista argentina María Lourdes Carlé cayó hoy en la final del WTA 125 IEB+Argentina Open ante la brasileña Laura Pigossi, y no pudo coronar su gran semana en el certamen que se desarrolló en las instalaciones del Tenis Club Argentino.



La nacida en Daireaux, provincia de Buenos Aires, y 175 del ranking mundial de la WTA, perdió en sets corridos por 6-3 y 6-2, en 1 hora y media de juego.



En la la previa, las estadísticas no acompañaban a la tenista local, de 23 años, quien ya había perdido los tres enfrentamientos anteriores ante la jugadora paulista.



El más reciente, el pasado 29 de octubre de este año, en la final de los Juegos Panamericanos 2023. En esa ocasión, Pigossi también había triunfado en sets corridos para llevarse la medalla de oro.



En esta oportunidad, Carlé, quien venía de dar el golpe en cuartos de final ante la francesa Diane Parry (77), primera preclasificada y máxima favorita al título, no pudo encontrarle la vuelta al partido y tuvo inconvenientes para mantener su servicio.



De hecho, sólo pudo ganar el game con su saque sólo dos veces, una por set, y sumó el 43% de puntos con su primer servicio.



Con esta victoria, ahora la tenista brasileña escalará al puesto 108 del ranking mundial, mientras que Carlé, comenzará la semana en la 140ª colocación.



El WTA 125 de Argentina se jugó sobre polvo de ladrillo y repartió un total de 115.000 dólares en premios.