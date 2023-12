Cristian Malaspina, presidente reelecto de Argentinos Juniors, destacó el trabajo del entrenador Pablo Guede al frente del equipo, y apoyó con énfasis su continuidad de cara a la próxima temporada, más allá del cuestionamiento de los hinchas.



"La gente tiene mucha pasión por el fútbol y lo que más importa son los resultados. Por mi rol, tengo más información que el socio. Estoy en un lugar para tomar decisiones y tengo información. Guede está haciendo las cosas bien y tiene que seguir", indicó en declaraciones al programa Relatores de la AM 750.



"Guede tiene que tener la posibilidad de armar su plantel y de hacer su pretemporada. La salida de (Gabriel) Milito no fue fácil. Fue una bomba que explotó en el club, algo impensado. Veo cómo trabaja Guede en la semana, cómo está con los jugadores, el profesionalismo de su cuerpo técnico, y me da la tranquilidad que le irá bien", indicó Malaspina.



El titular de Argentinos también confirmó que se reunió con el entrenador y, sin dar nombres, ya definieron la lista de los jugadores que no continuarán en el club, a partir del próximo 26 de diciembre, en el inicio de la pretemporada.



Malaspina señaló que la renuncia de Milito lo tiene "dolido" aún: "Hay que dar vuelta la hoja. Lo quiero mucho, construyó algo muy lindo en el club, pero se desarmó de un día para el otro, casi sin saberlo, Con el tiempo este enojo se me va a pasar y me voy a quedar con todo lo bueno que hizo. Me cuesta aceptar la decisión que tomó".



El sábado pasado, Argentinos llevó a cabo elecciones a presidente, donde Malaspina resultó reelecto por tercera vez: "Estos cuatro no serán para que el tiempo pase y ocupar el cargo tranquilo, nos quedan objetivos para cumplir".



Por otra parte, Malaspina arremetió una vez más contra la posibilidad de que en el fútbol argentino haya una apertura a las sociedades anónimas: "Argentinos es el único club que intentó ser privatizado. En la década del '90 nos mandaron a jugar a Mendoza de local. Si bien la gente se enojó en ese momento con (Diego) Maradona porque se fue a Newell's, por suerte no vino y si ese proyecto salía bien, Argentinos no volvía más de Mendoza; hubiese sido un desarraigo enorme".



Y agregó: "La pasamos muy fea en 2016 y 2017. Cuando tomamos el club, era el más endeudo en AFA, con un pasivo de casi 20 millones de dólares. Era una torta muy apetecible para privatizar. Me tocó pelear mucho contra eso. En una AFA que fue intervenida, en 2017 Fútbol Para Todos dejó de pagar. Llegó el momento que vienen por eso y daremos la batalla como dimos siempre. Argentinos tiene en claro eso".