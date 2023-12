El excandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Luis Petri, será el ministro de Defensa de Javier Milei, confirmó la Oficina del Presidente Electo a través de un comunicado publicado este lunes por la mañana en las redes sociales. El exdiputado radical fue compañero de fórmula de Patricia Bullrich, quien el viernes fue confirmada como la próxima ministra de Seguridad.

Este movimiento confirma dos cosas: en primer lugar, se trata de un nuevo acercamiento del sector de Patricia Bullrich a Javier Milei, incluso cuando eso podría agravar la tensión con Mauricio Macri, que buscaba un acuerdo más amplio entre La Libertad Avanza y el PRO, que incluya un diálogo más cercano en el Congreso, donde el futuro presidente tendrá una minoría tanto en Diputados (37 bancas) como en el Senado (7 bancas).

El desembarco de Petri a Defensa, además, le quita peso y poder al interior del Gabinete a la vicepresidenta electa Victoria Villarruel, quien se suponía que manejaría estas áreas y todo parece indicar que su poder quedará reducido al manejo de la Cámara Alta.

Petri viene de ser el compañero de fórmula de Bullrich en la carrera presidencial, donde cosechó el 23,85 % de los votos durante las elecciones generales, lejos en el tercer lugar y sin poder acceder a la segunda vuelta. Esta dura derrota los llevó a volcar su “apoyo incondicional” como fórmula a las filas de LLA en menos de 24 horas.

Luego de hacerse pública la designación, Petri agradeció a Milei a través de la red social X (antes Twitter) por darle la "oportunidad" y la "confianza" para ser el próximo ministro de Defensa, y anticipó que desde hoy comenzará a trabajar "en un cambio que permita volver a poner en valor el rol de las Fuerzas Armadas", que consideró un "orgullo de nuestro país". "Vamos a honrar su finalidad esencial, que garantice la soberanía e independencia de la Nación, su integridad territorial; que proteja la vida, la libertad y contribuya al desarrollo de la Patria", agregó.



Con trayectoria radical, Petri tuvo una historia militante en Mendoza y a los 22 años se convirtió en vicepresidente de la Juventud Radical de su provincia. Luego fue tres años secretario legislativo de la Cámara de Senadores mendocina. En 2006 pegó un gran salto y fue electo diputado provincial, cargo que sostuvo hasta 2013.

En 2017 fue segundo en la boleta de Cambiemos y logró la reelección para estar cuatro años más en la Cámara baja. Entre el 2017 y el 2019 ocupó el rol de vicepresidente Segundo de Diputados. En 2021 finalizó su cargo y su acercamiento al ala dura del PRO lo llevó a compartir listas con la que ahora será su compañera en el nuevo gobierno.



Además, Petri también es conocido por estar en pareja con la periodista Cristina Pérez, acérrima crítica del Gobierno de Alberto Fernández y, sobre todo, de la figura de Cristina Kirchner. De hecho, en su programa de radio tuvo un controvertido cruce con el dirigente Juan Grabois, quien la llamó “mentirosa, xenófoba y racista”.

Ahora lo que quedan son algunas preguntas en torno a cómo se sentirá al interior de La Libertad Avanza este nombramiento, donde literalmente la exlista presidencial del Juntos por el Cambio terminó copando una parte central del Gabinete que, en principio, estaba reservada para la vicepresidenta electa.

Las críticas de Petri a Javier Milei

En el vínculo de Luis Petri y Javier Milei también operó la famosa “tabula rasa”, las palabras que usó el presidente electo para decir que se habían "perdonado" por las profundas críticas y acusaciones cruzadas que se habían lanzado desde LLA y JxC.

Fue en este contexto, por ejemplo, en el que Petri acusó a Milei de ser “irresponsable, mentiroso e inestable”. Estos tres durísimos adjetivos llegaron cuando el ahora futuro ministro salió a defender a su candidata, que había sido etiquetado como una “montonera pone bombas en jardines de infantes”. Claro, así ahora se buscan esos tweets no aparecen en la red social. Y el primer mensaje en el que Petri menciona a Javier Milei es recién del 19 de noviembre, el día del balotaje. Al parecer, la tabula rasa implicó también una limpieza en los perfiles digitales.

Lo que sí quedaron fueron sus declaraciones en entrevistas. Así, antes de perder las elecciones, sobre Milei, decía: “Hay fuertes contradicciones con el propio Milei, quien no resiste su propio archivo. Él decía que no se podían bajar impuestos si no se bajaba el gasto porque sino hacemos populismo tributario. Hoy vota una medida absolutamente demagógica, que además no tiene en cuenta el interés general”.

Pero la crítica iba más allá, así, sobre la "estabilidad emocional" de su nuevo jefe, dijo: “Yo cuestiono sus posiciones, que muchas de ellas son peligrosas por las consecuencias que pueden tener para la Argentina. Es contradictoria la agresividad y la intolerancia a la crítica que tiene respecto a los ideales libertarios. Si hay un cimiento sobre el cual posan las ideas liberales es la tolerancia y el respeto”.