El proyecto apunta a reconstruir y recuperar la historia del dirigente y abogado radical de La Plata, Sergio El Ruso Karakachoff, asesinado el 10 de setiembre de 1976 por la última dictadura cívico militar. Se trata de un sitio web que será presentado este jueves, a partir de las 18, en el Patio de la Presidencia (Rectorado) de la Universidad Nacional de La Plata.

Participarán, entre otros, el secretario general de la UNLP, Patricio Lorente; la directora del Archivo Histórico, Laura Casareto; las hijas de Sergio Karakachoff, Matilde y Sofía; y el dirigente radical Federico Storani, el electo intendente de La Plata, Julio Alak; y el dirigente peronista Ramón Torres Molina, “quienes compartirán una semblanza sobre el histórico dirigente radical”, informó esa casa de estudios.

Consultado Lorente por el Suplemento Universidad de Página/12, sobre cómo surgió el proyecto, el directivo académico contó que “las hijas de Sergio Karkachoff, Matilde, vive en Francia, y Sofía, en Italia”.

“En febrero de 2022, me escribió Matilde, que es la hija mayor, que venía a la Argentina y, como hacía tiempo que no pasaba por La Plata, me dijo que quería mostrarles a sus hijas adolescentes algo del legado del abuelo, Sergio”, observó Lorente.

Y en ese sentido, agregó: “Nos encontramos, nosotros ya nos conocíamos, e hicimos un recorrido por algunos lugares emblemáticos. En La Plata tenemos el edificio Sergio Karackachoff, que es nuestro Centro de Posgrado y Centro de Convenciones, y es donde durante mucho tiempo funcionaron las Facultades de Ciencias Jurídicas y la de Humanidades, y después el Colegio Nacional donde cursó sus estudios secundarios y la biblioteca se llama Sergio Karakachoff”.

Lorente añadió que “después de varias conversaciones, surgió la idea de empezar a juntar documentación de Sergio. Porque el nombre de Sergio está muy vigente en la UNLP, pero no tanto la dimensión histórica, su pensamiento y su vida”

En Lucha

En ese contexto, destacó Lorente, “Matilde me contó que en la familia tenían, custodiados fundamentalmente por su madre, la viuda de Sergio, María del Carmen Arias, muchos escritos de Sergio Karakachoff, porque publicó durante años un mensuario que se llamaba En Lucha, que tenía que ver con su agrupación política dentro del radicalismo”.

“Ahí nos propusimos hacer el Archivo Sergio Karakachoff entre la documentación que estaba en poder de la familia, más documentos institucionales de la UNLP, del legajo de Sergio como estudiante del Colegio Nacional y el legajo como estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas, donde se recibió de abogado. Todo esto fue el puntapié inicial para armar un sitio formal de archivo documental, donde se fueron agregando fotografías y audios”, puntualizó Lorente.

El proyecto, mientras se iba armando, empezó a tener repercusiones positivas. “Ahora lo que está sucediendo es que Matilde y Sofía están recibiendo muchísima documentación y aportes de otras instituciones y personas como la Comisión Provincial por la Memoria (bonaerense) y sobre todo particulares, de personas que fueron amigas de Sergio y de la familia y que fueron militantes junto con él”, resaltó el secretario general de la UNLP.

Gentileza UNLP.

Incluso Ramón Torres Molina, un dirigente histórico del peronismo que era amigo personal de Karakachoff, y compartió estudio jurídico con el dirigente radical, estará en el acto y aportó documentación que él tenía en su poder que es de o sobre Sergio, contó Lorente.

Sobre la colección del mensuario En Lucha, el funcionario académico precisó que “la colección la tenían las hijas de Sergio, pero le faltaban tres ejemplares, y Silvina Fernández Cortés, que fue directora de Radio Universidad (UNLP) y amiga de la familia y de Karakachoff, tenía en su poder uno de esos tres números que faltaban”.

Ni homenaje, ni recordatorio

El padre del abogado radical asesinado también se llamaba Sergio y siendo muy chico llegó a la Argentina desde Rusia y su familia se radicó en Río Cuarto, Córdoba. La madre se llamaba Carmen Lucía Giménez Zunino, cuya familia es oriunda de Las Flores, provincia de Buenos Aires.

“Nosotras, en 1976, –contó Matilde Karakachoff al Suplemento- nos fuimos y nos exiliamos en Caracas, Venezuela, y nos quedamos allí hasta marzo de 1984. En ese año volvimos a la Argentina. Después nos fuimos a Roma, Italia, pero por otros temas, ya no era por exilio”.

Matilde explicó: “Lo que haremos el 7 de diciembre es la presentación, que no es un homenaje ni un recordatorio, del Archivo Digital Sergio Karakachoff. Y vamos a contar cómo está hecho, porqué lo hicimos y cómo lo hicimos”. Y Agregó: “Era necesario que se conociera la obra de mi padre”, señaló Sofía, la otra hija del militante radical.

El padre y la madre de Sergio se conocieron en la UNLP cuando fueron a estudiar y de ese matrimonio nació, el 27 de junio de 1939, quien después fue abogado laboralista, cofundador de Franja Morada e integrante del Movimiento de Renovación y Cambio, que lideró Raúl Alfonsín.

Lorente, en tanto, sintetizó: “La idea de este archivo no es conmemorar la muerte, sino celebrar la vida de Sergio Karakachoff”. El Archivo contendrá documentos, fotografías, recortes periodísticos y el registro sonoro de discursos emitidos por el abogado laboralista, asesinado por un grupo de tareas junto a su amigo y militante peronista Domingo Alberto Teruggi, cuando éste tenía 31 años, también abogado de presos políticos como el dirigente radical.

Se informó que cualquier persona que quisiese aportar documentos, fotografías, audios o videos de o sobre Sergio Karakachoff, puede escribir al siguiente correo electrónico: [email protected]. El Archivo tendrá el siguiente vínculo.