El Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos, más conocido como las Pruebas PISA, evalúa el desempeño en matemáticas, lectura y ciencias de estudiantes de 15 años de 81 países del mundo, que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Según los resultados de los últimos exámenes, evaluados en 2022, gran parte de los países de América Latina y el Caribe presentaron rendimientos por debajo del promedio y retrocesos con respecto a los resultados de años anteriores. Desde OCDE destacaron que esta caída se replicó como tendencia general en todos los países, en gran medida, por el impacto de la pandemia de coronavirus que afectó la regularidad escolar con muchos establecimientos educativos cerrados por las medidas de confinamiento.

Brasil

Brasil continúa entre los países con más bajo rendimiento en las pruebas PISA. Los resultados promedio fueron casi los mismos que los de 2018, con puntuaciones inferiores a la media de la OCDE en las tres áreas. En el comparativo entre las pruebas de 2018 y las de 2022, los resultados de Brasil en matemáticas cayeron de 384 a 379 puntos; en lectura, de 413 a 410; y en ciencias, de 404 a 403.

En matemáticas, solo el 27% de los estudiantes alcanzó al menos el nivel 2 de competencia, un porcentaje significativamente menor que el del promedio de los países de la OCDE (69%). Y solo el 1% obtuvo los resultados más altos en esta área (niveles 5 o 6), donde el promedio de la OCDE es de 9%.

El informe también comparó los resultados de los estudiantes brasileños con los de los seis países con mejor desempeño y los cinco más poblados. Entre los que están por debajo del promedio de la OCDE (475 puntos) en todas las áreas, Brasil quedó atrás de Estados Unidos y México, pero superó a Indonesia y Filipinas.

Uruguay

Uruguay repuntó tanto en ciencias como en lectura y cayó en matemáticas en las últimas pruebas PISA realizadas en 2022, con respecto a los resultados obtenidos en 2018.

Según el informe, Uruguay obtuvo 430 puntos en lectura en 2022 contra 427 en 2018 y alcanzó 435 en ciencias frente a los 426 puntos de la anterior medición, mientras que registró una caída de nueve puntos en matemáticas, categoría en que cayó desde los 418 a los 409.

El puntaje de Uruguay en lectura y ciencia está "entre los mejores" alcanzados a lo largo de su participación en las pruebas. El ministro de Educación y Cultura de Uruguay, Pablo da Silveira, destacó que los resultados fueron considerados como "muy buenos en comparación con el mundo". Según el funcionario, el país "evitó" que la pandemia de covid-19 "se convirtiera en una fuente de deterioro de los aprendizajes".

Gráfico elaborado por la Secretaría de Evaluación e Información Educativa de Argentina.

México

Los estudiantes mexicanos retrocedieron su nivel en matemáticas, lectura y ciencia, según el último informe de las pruebas PISA.

México resultó tener un desempeño mucho más bajo que la media de los 81 países donde se realizó la prueba en matemáticas, lectura y ciencias, especialmente en matemáticas el nivel bajó hasta los niveles de 2002 y ocupó el puesto 51.

México sacó 395 puntos en la materia de matemáticas. Con esto retrocedió 14 puntos con respecto a los 409 que había obtenido en 2018. En lectura logró 415 puntos, cinco menos que en 2018, y en ciencias 410, nueve menos que en 2018.

Perú

Perú tiene el doble de estudiantes de bajo rendimiento en matemáticas, lectura y ciencias que la media de los países de la OCDE.

Según los resultados de las pruebas PISA, el 66% de los estudiantes peruanos son de bajo rendimiento en conocimientos matemáticos, frente al 31% de los de la OCDE. En lectura son el 50%, y el 26% en la OCDE, mientras que en ciencias la cifra se ubica en el 53%, frente al 24% en esa organización.

En cuanto a otros aspectos, en 2022 el 23% del alumnado peruano afirmó que no estaba satisfecho con sus vidas, frente al 14% registrado en 2018. El 13% de los estudiantes señalaron que no se sienten a salvo en el camino a la escuela (la cifra promedio en los países de la OCDE es del 8%) y el 7% dijo no sentirse seguro en sus aulas.

Colombia

Los estudiantes colombianos también obtuvieron en 2022 puntuaciones inferiores a la media de los países miembros de la OCDE en matemáticas, lectura y ciencias, según la octava edición del informe PISA publicada este martes.

El documento también señala que en Colombia el 17% de los estudiantes declararon no sentirse seguros de camino a la escuela y el 7 % declaró no sentirse seguro en sus aulas.

En cuanto al rendimiento en las materias, el 29% de los alumnos colombianos alcanzó al menos el nivel 2 de competencia en matemáticas, es decir, que pueden interpretar y reconocer, sin instrucciones directas, cómo se puede representar matemáticamente una situación sencilla. "Casi ningún alumno colombiano obtuvo los mejores resultados en matemáticas", agregó el informe.

En lectura, alrededor del 49% de los jóvenes colombianos logró un nivel 2 o superior, cuando la media de la OCDE es del 74%. El mismo porcentaje, del 49%, alcanzó un nivel 2 o superior en ciencias.

Gráfico elaborado por la Secretaría de Evaluación e Información Educativa de Argentina.

Chile

Los estudiantes chilenos obtuvieron resultados "similares" a los de 2018 en el último informe PISA. En matemáticas, Chile obtuvo 412 puntos, lo que le sitúa por encima de México, Brasil, Indonesia y Filipinas, pero por debajo de países como Canadá, Suiza, Japón o Corea del Sur.

"El 44% de los estudiantes alcanzó al menos el nivel 2 de competencia en matemáticas, significativamente menos que el promedio de los países de la OCDE (69%)", explicó el documento.

En ciencias naturales, los chilenos obtuvieron 444 puntos y superaron a sus pares latinoamericanos, mientras que la puntuación más alta fue en lectura, con 448 puntos, superior también a la obtenida en México o Brasil, pero lejos de Estonia, Estados Unidos o Singapur.

Costa Rica

La mayoría de estudiantes de 15 años de Costa Rica tiene un bajo desempeño en matemáticas, ciencia y lectura, nivel que se deterioró desde la medición hecha en el 2018.

"En promedio, los resultados bajaron en comparación con el 2018 en matemáticas y lectura, y se mantuvieron casi iguales en ciencias", indica el informe del Programa Internacional para el Seguimiento de los Alumnos (PISA).

El documento detalla que la puntuación de los estudiantes costarricenses en las pruebas PISA de 2022 fue más baja que el promedio de los países de la OCDE en matemáticas, ciencias y lectura.

Otro dato del informe indican que la proporción de estudiantes inmigrantes en Costa Rica subió de un 6% en 2012 a un 12% en 2022. Además, el estudio señala que el 74% de los estudiantes hace amigos con facilidad y el 80% sienten que pertenecen a su centro educativo. El 26% de las mujeres y el 22% de los hombres reportó haber sido víctima de bullying.

Panamá

La evaluación realizada en Panamá a 4.544 estudiantes de 15 años en 215 escuelas revela que la puntuación de 357 lograda en matemáticas, 392 en lectura y 388 en ciencias está por debajo del promedio de la OCDE de más de 450.

Sin embargo, los resultados de la evaluación fueron casi los mismos que los de 2018 en matemáticas, y superiores a los de ese año en lectura y ciencias, según el informe.

Las duras circunstancias que rodearon la escolarización en Panamá en 2022 (huelgas de docentes, bloqueos de rutas y ausentismo escolar), y el cierre de escuelas y el confinamiento durante la pandemia del covid, provocaron dificultades ocasionales a la hora de recopilar algunos datos y retrasó la prueba PISA que debió hacerse en 2021, según el informe.

Gráfico elaborado por la Secretaría de Evaluación e Información Educativa de Argentina.

República Dominicana

Los estudiantes de República Dominicana se sitúan por debajo de la media de la OCDE en matemáticas, comprensión lectora y ciencia, aunque hay mejoras respecto a los datos de 2018, según el último informe PISA.

En su octava edición, este estudio muestra que desde que el país caribeño comenzó a participar en 2015 en esta evaluación mejoró la puntuación de sus estudiantes en matemáticas y ciencias conforme a los datos de 2022, pero no en lectura.

En concreto, en matemáticas el 8% de los dominicanos llegó al menos al nivel 2 de competencia, frente al 69% de media en la OCDE, y casi ninguno registró los niveles más altos.

En comprensión lectora, alrededor del 25% de los estudiantes dominicanos logró un nivel 2 o superior, cuando el promedio de la OCDE es del 74%, y casi ninguno obtuvo una puntuación de nivel 5 o superior (7 % media OCDE). Datos similares se dan en ciencias: alrededor del 23% de los dominicanos alcanzó el nivel 2 o superior (76 % de media en la OCDE) y casi ninguno tuvo un desempeño sobresaliente.