La diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman aseguró este martes que “sin traidores no hay ley de Javier Milei”. De esta manera, la excandidata a presidenta instó a sus pares a no votar en contra de las promesas que hicieron durante las campañas electorales, y que los llevó a ocupar un lugar en el Congreso, bajo la idea de darle "gobernabilidad" a La Libertad Avanza.



“Si no hay traidores que se den vuelta con lo que dijeron en campaña, muchas leyes van a quedar truncas. Bullrich y Larreta no hicieron campaña diciendo que iban a privatizar. Quien los votó, no votó ese programa económico. Tienen que dar cuenta de eso”, precisó, consultada por Mediodía 750.

“Si sus diputados no hicieron campaña por eso, ¿por qué ahora se tendrían que dar vuelta por el manto de la gobernabilidad? En 2016 se votaron leyes terribles como reformas jubilatorias, la pensión universal, discriminando a los que no llegaban con los aportes. Macri, si no había sectores que se daban vuelta, no tenía la mayoría. Ahora tenemos que poner la mirada ahí”, señaló Bregman.



De todos modos, para la diputada es importante mirar también lo que ocurre fuera del Congreso, en la calle. En este sentido, se refirió al plan autoritario y punitivista del gobierno de Javier Milei y aseguró que “no sería la primera vez que asume un Gobierno que dice que nadie puede protestar”.

Por eso dijo que la capacidad de resistencia en la calle al ajuste neoliberal “dependerá de la capacidad de organización y lucha” de los trabajadores. A lo que añadió: “Y algo que tenemos que rescatar es la solidaridad. No puedo esperar a que me ataquen a mí para defender a otro. Hay que tejer lazos de solidaridad”.

“Hay que recuperar eso frente a una ideología de derecha tan individualista. Hay que empezar a estar atentos. Si hoy atacan a trabajadores del Estado que vienen con contratos precarios y quedan a merced, hay que poner el foco ahí. Que aquellos trabajadores tienen que tejer lazos de solidaridad con estos sectores”, añadió.