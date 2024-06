La Ciudad Sagrada, más conocida como “Ruinas de Quilmes”, administrada ahora por las autoridades de la Comunidad India Quilmes inició una nueva etapa junto al Ente Autárquico de Turismo de Tucumán que preanuncia un salto en la convocatoria a nacionales y extranjeros del sitio arqueológico -considerado el más extenso del país- pleno de significación y espiritualidad.



Ubicado unos cinco kilómetros al oeste de la ruta nacional 40 sobre las Sierras del Cajón o de los Quilmes, los antiguos construyeron a 1850 msnm una ciudadela que sorprende y admira a estudiosos y a legos que se rinden ante la magnificencia del Valle del Yokavil, las Cumbres Calchaquíes -contraparte montañosa- y el sitio en sí que es descubierto a los visitantes por los guías comuneros.

El mes de junio se inició en la Casa de la Comunidad con una Asamblea Comunitaria que incluyó, por primera vez, la presencia de funcionarios del Ente de Turismo que explicaron a comuneros y comuneras el lanzamiento del Consorcio, que permitirá, entre otras posibilidades construir y sumar empresas de indígenas con servicios a los miles de visitantes que se acercan al lugar.

En un mediodía de sol pleno, comuneros y comuneras de las 14 bases (comunidades) que componen la Comunidad India Quilmes se reunieron en el patio del magnífico edificio ubicado sobre la ruta 40 y el acceso a la ciudadela precolombina en una asamblea que se inició con las palabras del joven cacique Patricio González, elegido en agosto de 2023 con el 62,6% de los votos.

“Hemos esperado mucho tiempo para tener una asamblea con estas características. Llevamos siete meses de gestión, afrontamos grandes desafíos, la comunidad ha enfrentado dos juicios en territorio comunitario que fueron ganados y ahora recuperamos la institucionalización al iniciar la coadministración de la Ciudad Sagrada con el Ente Autárquico Tucumán Turismo”, abrió González, también conocido como “Chañar”.

Como representante del titular del Ente de Turismo, Domingo Amaya, asistió la abogada e integrante del organismo provincial, Jorgelina Fontdevila, quien puso de relieve que “sin el empuje y la voluntad del presidente del Ente no estaríamos acá, no tendríamos Consorcio, no podríamos avanzar en los muchos proyectos que tenemos”.

Uno de los temas que el Consorcio de Cooperación debe tomar es la cuestión de los trabajadores que reciben a los visitantes de la ciudadela arqueológica quienes se desempeñaban de manera informal, sin contratos, sin deducciones para jubilación ni otros derechos que tiene, o debería tener, cualquier empleado en la Argentina.

Sobre este punto, el cacique, rodeado por los integrantes del Consorcio y los nuevos responsables de la administración de la Ciudad Sagrada, llamó a los trabajadores a “adherirse” y les reclamó acompañamiento: “ustedes son los propios garantes de sus puestos de trabajo, cuidenlo mucho. Interpretemos de manera colectiva el significado de lo que hacemos. Nos responsabilizamos de garantizar puestos laborales pero no de lo que hace al servicio que brinda cada uno”.

Sobre el sensible asunto en la Argentina actual en la que miles y miles de trabajadores se quedan en la calle, Fontdevila dijo a la asamblea: “Queremos un futuro en el que todos tengan trabajo con ingresos para todo el territorio, desarrollo productivo y no sólo de la comunidad, generar servicios y que les paguen cánones a la comunidad”.

El ingreso del Estado, es decir, la coadministración del sitio -el Boletín Oficial de la provincia publicó el 13 de mayo pasado la resolución 395- permite esperar mejoras concretas y prontas en el lugar, como señalización, mejoras en el acceso desde la ruta 40, señal de internet y la generación de servicios por parte de las comunidades a los visitantes.

Las posibilidades son amplias. Recorrer en caballos los 5 kilómetros que separan la Casa de la Comunidad del sitio arqueológico, la sencilla y sabrosa gastronomía regional, los desayunos de api (maíz molido parangonable a una chocolatada) con pan y tortillas caseras, artesanías, entre otras ofertas para que las y los visitantes vuelvan a un lugar único en todo el territorio argentino.

La presentación del Consorcio de Cooperación en la gGestión de la Ciudad Sagrada de Quilmes -tal el nombre completo- incluyó palabras de comuneros, algunos ancianos que con orgullo trajeron a cuento sus vidas, sus padecimientos como indígenas, el trato que hasta no hace muchos años recibían por parte de “supuestos patrones”, según dijo en un vibrante discurso Miguel Palacios.

"Ya hemos dejado de ser esclavos"

“Después de tantos años hemos venido a ser libres. Lo que sembramos y cosechamos es para nosotros y eso es una gran cosa. Ya hemos dejado de ser esclavos. Yo he alcanzado a servirles a los 'patrones', cruzando las manos, así y resulta que no habían sido nada estos señores, se hacían pasar por dueños. ¿Se imaginan eso ustedes?”, mencionó.

Y dirigiéndose a los presentes, pero hablando de González, dijo: “tengo todavía la fuerza para acompañar al nuevo cacique. Me gusta, los felicito porque es un hombre muy joven y se ha animado a tomar la responsabilidad. Por eso estoy aquí. Y vengo a darle un consejo a los comuneros: que siempre tengan respeto a las autoridades de la comunidad porque los están representando”.

La intervención de Palacios, que convocó a don Manuel Reyes y a don Llampa, ancianos, con un extenso historial de lucha -contemporáneos, aunque mayores que el ex cacique Francisco “Pancho” Chaile- protagonistas también de opresiones y resistencias en sus propias tierras, se cerró al constituir uno de los momentos más emocionantes y más aplaudidos.

Respecto del Consorcio se explicó en la asamblea que tiene una mesa de trabajo presidida por el cacique Patricio Gonzalez, los comuneros Rodrigo Guantay, Federico Díaz e Isidoro Fabián más un funcionario del Ente de Turismo, Marcos Valdez, quienes tendrán la misión de conducir la gestión del lugar.

Por ahora la Ciudad Sagrada cuenta con dos páginas oficiales en Facebook (Ciudad Sagrada de Quilmes - Oficial e Instagram (csquilmes), aunque viajeros, turistas, motoqueros, ciclistas pueden visitar el sitio del antropólogo Jorge Sosa ( (www.amaichaturismo.com o /www.ruinasdequilmes.com), entre otros.

En declaraciones a Salta/12, el cacique quilmes aseguró que se proponen “trabajar en un plan de manejo y preservación del sitio, con un equipo interdisciplinario al que hemos contemplado poder sumar al Universidad Nacional de Tucumán, al CONICET, con antropólogos y arqueólogos que puedan dar su punto de vista para la preservación del lugar”.

En cuanto al turismo, se repite la voluntad de preservación porque pretenden “una actividad sustentable teniendo en cuenta diferentes aspectos, no la explotación como lo miran desde afuera. Nosotros decimos uso razonable del lugar. No nos gusta la palabra explotación porque está cargada de violencia, creo”.