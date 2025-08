Caputo le quitó importancia a la suba del dólar y a la caída de las reservas

El ministro de Economía, Luis Caputo, le bajó el precio a la jornada caliente de este jueves, marcada por un clima de incertidumbre debido a la escalada del dólar oficial que superó los 1.400 pesos en algunos bancos y al desplome de reservas del Banco Central que cerró en USD 1.900 millones. En una entrevista de streaming de militantes libertarios, aseveró que “en el mercado no ha pasado nada que no hayamos vivido ya con este Gobierno”. El ministro expresó que “se trata de exagerar la situación desde ciertos lados” y que algo similar se vivió “en febrero de 2024, donde el tipo de cambio llegó a estos niveles y en julio de 2024, cuando el dólar alcanzó los $1400”. Según Caputo, en ese momento “nos decían que no íbamos a llegar a acuerdo con el Fondo, volvió a pasar en marzo de este año”.