TEATRO

Automenaje

Ricoletti vive a contramano. Cuando aquí se hace Teatro Abierto él monta su Teatro Cerrado. ¿Coraje? ¿Provocación? ¿O estamos ante un visionario? El famoso miedo escénico le teme al mismísimo Ricoletti. Automenaje es una comedia para un actor único: Damián Dreizik. En su tercer trabajo en equipo junto al director Alfredo Allende, Dreizik retoma la historia del profesor de actuación Raúl Ricoletti para contar vida y obra, mientras transita cuarenta años de historia argentina. Así, Ricoletti repasa su histriónico paso por el musical infantil, la publicidad televisiva, el teatro de vanguardia y el cine político, géneros que han acompañado los avatares políticos y sociales de nuestro país. Y tal como sucede con nuestra patria tan amada, este actor y profesor de teatro, tarde o temprano elige tomar un desvío.

Sábados a las 22, en el Centro Cultural 25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444. Entrada: $200.

El mar de noche

Sigue en cartel la obra que el autor Santiago Loza y el director Guillermo Cacace se juntaron a pensar hace un par de años. Dos enorme motivos los reunieron: De Profundis, de Oscar Wilde y Muerte en Venecia, de Thomas Mann. “Esos gigantes literarios son la fuente de inspiración, el punto de partida”, cuenta Loza, que aclara que otras inspiraciones fueron más mundanas: “algunos chismes o recuerdos de personajes a la deriva, evocaciones de viajes malogrados y la misma deriva del vivir”. El resultado terminó siendo un grito ahogado, cuenta su autor. “En ese vértigo se mueve Luis Machín, acompañado amorosamente por un equipo que, silenciosamente, construyó un espectáculo de una intimidad incómoda y bella”.

Viernes a las 23 y domingo a las 18, en Apacheta Sala Estudio, Pasco 623. Entrada: $ 280.

MÚSICA

Let’s Play Two

Película y álbum en vivo, el título del último trabajo de Pearl Jam es un guiño a un histórico de los Cubs de Chicago, Ernie Banks. Primer jugador afronorteamericano del equipo, Banks acuñó el dicho: “Qué lindo día para un partido, juguemos dos”. Eddie Vedder celebró como el mejor fan que su club de beisbol preferido haya roto el año pasado una sequía de más de un siglo sin títulos nacionales, y parte de esa celebración fueron los dos recitales que su grupo realizó en Wrigley Field, donde los Cubs son locales, inmortalizados por el director Danny Clinch, que en la película sigue al equipo hasta el título y testimonia el recital. Y en el disco que completa el paquete –que acaba de tener edición local– reluce la particular lista de temas, que la banda le dejó elegir a Clinch, y en la que brillan especialmente clásicos como “Jeremy” o “Better Man”, pero también temas más recientes como “Lightning Bolt” o “Inside Job”. Atención con los covers, uno histórico como “Crazy Mary” de Victoria Williams y una rareza como “I’ve Got a Feeling” de The Beatles, que cierra el disco y los festejos.

Sefarad

Con más de tres décadas de trayectoria como dúo, los multinstrumentistas Cesar Lerner y Marcelo Moguilevsky proponen en su sexto disco juntos una particular visión poética de la música de la tradición judía desarrollada en la península ibérica hasta el siglo XV, y luego en su exilio, fuertemente influenciada por el mundo musulmán y diferenciada de la ¨Ashkenazi¨ del universo Klezmer de la cual provienen los dos músicos. El paisaje sonoro se ha ampliado notablemente en este nuevo trabajo: Lerner toca acordeón, piano, balafón, hang, percusión y medios electrónicos, mientras queMoguilevsky hace lo propio con canto, clarinete, flautas, loops y acordeón, abriendo así una puerta hacia otra orilla de la cultura judía con una historia muy distinta, aromas y raíces diferentes.

ONLINE

It Was Fifty Years Ago Today!

¿Es posible hacer una película sobre la creación de uno de los discos más famosos de la historia sin que se escuche ni un solo acorde? Es el caso de este documental inglés centrado exclusivamente en Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, que acaba de cumplir cincuenta años. Dirigido por Alan G. Parker (sin relación con su famoso homónimo), el film despliega a lo largo de dos horas una profusa cantidad de información sobre el antes, durante y después de su lanzamiento, echando mano a una gran cantidad de entrevistas y material de archivo. Los cansadores tours por América y Europa, la crisis mediática ante las declaraciones de Lennon sobre Jesús, las diferencias entre los miembros de la banda y los primeros indicios de una separación, la súbita muerte de su manager Brian Epstein, la apertura y cierre de la boutique Apple y la relación con el gurú Maharishi Mahesh Yogi son algunos de los temas discutidos en este documental, disponible desde hace unos días en Netflix.

Cannabis en Uruguay

La plataforma Prime Video de Amazon ofrece este informado y conciso racconto de las luchas personales y colectivas que llevaron a la sanción de la ley 19.172,que regula la producción, distribución y venta de marihuana en el país vecino, el primero en legalizar de manera integral a la demonizada planta. A pesar de tratarse de un documental semi oficial –está producido en parte por la ONG Proderechos–, las voces que se escuchan son diversas e incluso tienen un espacio aquellos que se encuentran en la otra vereda. Vale la pena acercarse y escuchar a los especialistas (médicos, historiadores, abogados legalistas) explayarse sin griteríos ni fanatismos y aportar a un debate de alcances globales.

CINE

Kingsmen: el círculo dorado

La película seminal sobre los “hombres del rey” –basada en la historieta de Dave Gibbons y Mark Millar– fue una grata sorpresa: una parodia contemporánea sobre los films de espionaje alla James Bond que no le temía a ninguna clase de excesos. Previsiblemente, tres años más tarde llega la secuela, que intenta ofrecer un menú recargado de todo aquello que estaba bien en la original. Eggsy (Taron Egerton), el joven rebelde reclutado por los caballeros británicos, regresa en una nueva aventura, acompañado por un reparto lleno de grandes nombres: Channing Tatum, Halle Berry, Julianne Moore, Jeff Bridges y siguen las firmas. Incluida la de Colin Firth, cuyo Galahad no estaba muerto... aunque tampoco de parranda. No siempre mucho más de lo mismo es algo bueno: aquí las cosas tienden a descarrilarse y la duración de 140 minutos parece un tanto excesiva, pero resulta innegable su noble intención de entretener y sorprender con armas usualmente ausentes del cine mainstream: violencia extrema –aunque caricaturesca– y cierto grado de incorrección política.

La señora Haidi

Dirigido por Rafael Menéndez y Daniel Alvaredo, este thriller con elementos de terror psicológico está protagonizado exclusivamente por tres seres humanos y dos perros. En una noche tormentosa y luego de un accidente automovilístico, una pareja de amantes termina guareciéndose en la casa de una mujer de apariencia amable pero varios secretos guardados bajo llave (y una obsesión religiosa que la lleva a odiar a todo aquel que encaje en la categoría de “adúltero”). Suspenso e instinto de supervivencia son las claves de este largometraje protagonizado por Guillermo Pfenning, María Abadi y María Leal, esta última en el que quizá sea el rol más atípico de su carrera.

TV

Spielberg

Pasan los años, pasan las películas. Y Steven Spielberg continúa siendo un nombre que asegura el éxito comercial y un referente ineludible en las escuelas de cine. Esa doble condición, que remite a la vieja y todavía relevante definición de “autor cinematográfico”, es el motor que hace latir el corazón de este reluciente documental de Susan Lacy. “Gracias a las películas no he tenido que hacer terapia”, afirma el realizador, antes de que cineastas y actores de la talla de Brian de Palma, Martin Scorsese, Leonardo Di Caprio y Tom Hanks (entre otras dos docenas de figuras) comiencen a detallar la importancia de su obra y la relación personal con el director y productor sw casi 71 años. Lacy destaca también muchos detalles de su vida personal –infancia, adultez y madurez– y a pesar de tratarse de un proyecto oficial, bendecido por el propio homenajeado, también hay espacio para señalar errores y falencias artísticas y humanas.

Hoy a las 9.15, por HBO. También disponible en HBO GO.

Legends of Tomorrow

Warner Channel se viste de calzas multicolores. Además del lanzamiento de la tercera temporada de Supergirl y la cuarta de The Flash, la señal de cable comenzó a emitir los nuevos episodios de Legends of Tomorrow, serie que comparte universo con esos dos personaje se incluye a A.T.O.M., Canario Negro y Vixen, entre otras chicas y chicos maravilla. Luego de lograr la caída de la Legion of Doom, desperdigados no sólo en el espacio sino también en el tiempo, los integrantes del grupo deberán resolver algunos de los serios problemas creados en el final de la temporada anterior, luego de romper todas las reglas de los viajes temporales.

Jueves a las 21, por Warner Channel.