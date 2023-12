La semifinal de la Copa de la Liga entre Platense y Godoy Cruz, prevista en principio para el próximo sábado 9 a las 18 horas finalmente se jugará en el estadio Unico de San Nicolás. La Agencia de Prevención de la Violencia en Espectáculos Deportivos de la provincia de Buenos Aires (APREVIDE) autorizó la realización de ese cotejo pese a las ceremonias de asunción del mando que habrá durante todo el fin de semana en la ciudad de La Plata, y en los 121 municipios de la provincia.

En principio, la Liga Profesional había programado el partido en el mismo día y horario en el estadio Marcelo Bielsa de Newell's Old Boys. Pero el responsable de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Claudio Brilloni, no autorizó su concreción. "Nos enteramos por los medios que habían designado al estadio de Newell's. Es una desprolijidad", dijo el funcionario, quien agregó: "Consideramos que, estando la entrega de la gestión de gobierno, no era conveniente hacerlo en la provincia de Santa Fe porque no nos dan los tiempos de organizar un evento de esta naturaleza".

Ante la imposibilidad de hacerlo en Rosario, la Liga Profesional desplazó el partido a San Nicolás, pero la policía de la provincia de Buenos Aires primero comunicó que tampoco podía dar servicio por la reasunción del gobernador Axel Kicillof en La Plata y los actos en cada una de las municipalidades, y propuso que se juegue a puertas cerradas, lo que fue descartado de inmediato por la Liga Profesional.

Finalmente, Eduardo Aparicio, el director saliente de Aprevide, prestó su conformidad y pese a estar dejando su cargo este fin de semana, autorizó la realización de la semifinal que tendrá público de los dos equipos. El encuentro será arbitrado por Leandro Rey Hilfer en tanto que La otra semifinal entre River y Rosario Central, programada para el mismo sábado 9 a las 22.10 en el estadio Mario Kempes de Córdoba, contará con la dirección de Yael Falcón Pérez.

Como se recuerda, tanto Platense como Godoy Cruz pasaron a la semifinal luego de haber ganado sus partidos de cuartos por tiros desde el punto penal. Platense eliminó 4 a 2 a Huracán en San Juan luego de haber empatado 1 a 1 en el tiempo regular en tanto que Godoy Cruz dejó a Banfield en el camino por 5 a 3 luego de una igualdad en cero durante los noventa minutos reglamentarios.

Por otra parte, todavía no hay acuerdo para designar la sede de la final de la Copa Argentina entre Estudiantes de La Plata y Defensa y Justicia. A pesar que de que ambos clubes son de la Provincia de Buenos Aires, el partido se disputaría en otra provincia ya que Aparicio y Sergio Berni, el ministro bonaerense de Seguridad, dejarán sus cargos el próximo domingo y todavía no han sido designados sus reemplazantes. Desde la AFA y la organización de la Copa Argentina están buscando alternativas para poder jugar la final en territorio bonaerense.