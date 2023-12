El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, sumó al juvenil chaqueño Claudio Echeverri a los entrenamientos del plantel profesional y se tomará unos días para definir el equipo y los convocados para la semifinal de la Copa de la Liga del sábado a las 22.10 ante Rosario Central en el estadio Mario Kempes de Córdoba.



En el regreso al trabajo al River Camp de Ezeiza, luego del agónico triunfo del domingo ante Belgrano por 2 a 1, los jugadores cumplieron tareas físicas y aeróbicas y entre mañana y pasado el entrenador realizará trabajos tácticos. La novedad fue la presencia del "Diablito" Echeverri tras su participación en el mundial de la categoría Sub 17. Mañana se agregará también el goleador de dicho torneo, Agustín Ruberto.



Demichelis, que no contará con el delantero colombiano Miguel Borja (con un desgarro en el aductor derecho), puede recuperar para el fin de semana a Milton Casco y a Bruno Zuculini, que no estuvieron en Córdoba por sendas sinovitis. El caso de Casco es especial porque hasta el partido frente a Instituto venía siendo titular, aunque luego del gran trabajo de Enzo Díaz frente a Belgrano, la duda pasa por si regresa al lateral derecho en lugar de Santiago Simón o va al banco de suplentes.



En cuanto al resto del equipo, el DT quedó conforme con el regreso de Rodrigo Aliendro a la zona media junto a Enzo Pérez, por lo tanto seguiría fuera del equipo Manuel Lanzini pasando Nicolás De la Cruz como enganche. Si bien el equipo se conocerá un par de horas antes del partido, en principio podrían ser los mismos once que arrancaron jugando ante Belgrano con la duda mencionada en el lateral derecho del equipo.



Así los posibles once iniciales serían: Franco Armani, Simón o Casco o Herrera, Leandro González Pírez, Paulo Díaz y Enzo Díaz; Enzo Pérez y Aliendro; Ignacio Fernández, Esequiel Barco y De la Cruz; Salomón Rondón. El plantel millonario regresará a los entrenamientos mañana miércoles, el jueves trabajará en el primer turno del día y el viernes lo hará por la tarde para luego viajar a Córdoba.