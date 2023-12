Andrés Fucillo es profesor de educación física y durante más de una década trabajó para municipalidad bonaerense de San Miguel del Monte, donde logró, entre otros proyectos, armar una escuela local de Handball. Pero hoy hablamos en pasado porque, hace unos días, le comunicaron que debería dejar su cargo. ¿El motivo? Ser peronista.

Según denunció el propio docente en su cuenta de Facebook, la municipalidad bonaerense de San Miguel del Monte lo despidió sin causa porque es un "militante del Partido Justicialista" (PJ), opositor de la coalición de Gobierno que conduce el distrito, a cargo del radical José Castro (Juntos por el Cambio), quien el próximo 10 de diciembre reasumirá la intendencia por otros cuatro años.

"No me echaron por hacer mal mi trabajo, sino por una cuestión política: a mí me echaron por peronista. No quieren que yo esté cerca de los más de 70 alumnos y sus familias, porque ellos hacen la cuenta de que 70 familias, en un pueblo como Monte, puede cambiarte una elección", dijo Fucillo, quien recibió la notificación en su casa el 30 de noviembre en la cual se le explicó que "por una cuestión de servicios" no se le renovará el contrato.

"Soy nacido y criado en Abbott, localidad de San Miguel del Monte, en toda mi carrera nunca he recibido una queja o apercibimiento, todo lo contrario. Pero decidieron despedirme dejando años de laburo al frente de la escuela municipal de handball de Abbott y de la Escuela Municipal de handball de Monte", agregó Fucillo.





En ese mismo sentido, señaló que "este Gobierno decidió destruir la gestión que veníamos haciendo en Deportes. Destruyeron los torneos municipales de fútbol, de bocha, de tenis, de tejo, se destruyó el Abbott Lawn Tennis Club, destruyeron la Maratón Deportiva Montense, destruyeron la carrera Monte-Berra-Abbott, destruyeron la Fiesta del Deporte".



"No se evaluó mi trabajo. Hoy el handball tiene 72 jugadores de entre cuatro y 13 años que practican un deporte con una propuesta nacida desde el municipio y se cierra de esta forma una propuesta que está funcionando muy bien por un motivo puramente ideológico", criticó el docente.

Fucillo reconoció que es "afiliado al PJ" y "un militante activo", pero aseguró que "jamás utilicé el espacio deportivo para hacer política".

Finalmente, lamentó: "Lo que más me moviliza es la cara de los pibes y las pibas cuando les dije que no continuaba con ellos. Me abrazaron y me pedían que no me fuera". "Recibí muchos mensajes de apoyo, de amigas y amigos, de compañeros, de buena onda y de gente que me da fuerzas para continuar", cerró.

En tanto, desde la Secretaría Privada del intendente Castro, se limitaron a confirmar a Télam el despido de Fucillo y aseguraron que "la información no se puede pasar a la prensa. De eso se ocupa el área de Recursos Humanos" de la Municipalidad.