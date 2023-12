El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes y caída de granizo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y parte de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y La Pampa. Además, el ente lanzó otra advertencia por nevadas en Tierra del Fuego.

Según el organismo público, el nivel de alerta amarillo implica "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".



¿Cuáles son las provincias y zonas afectadas por tormentas fuertes?

Las tormentas estarán presentes este miércoles –hasta entrada la noche– en la totalidad de la ciudad de Buenos Aires, así como en todo el conurbano bonaerense y casi toda la provincia de Buenos Aires, a excepción de la costa atlántica.

A su vez, el SMN pintó de color amarillo a las provincias de Entre Ríos y Misiones completas. En Corrientes, la advertencia rige únicamente para localidades del este y noreste, como General Alvear, Paso de los Libres, Santo Tomé e Ituzaingó. Mientras que en La Pampa, para zonas del centro y este provincial, como los departamentos de Santa Rosa, Rancul, Trenel, Chapaleufú, Atreucó y Caleu Caleu.

Para estas áreas, el SMN prevé tormentas, algunas localmente fuertes, y se espera que estén acompañadas por ráfagas, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y abundante caída de agua en cortos periodos, con valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual. En Entre Ríos, se esperaque estos números estén entre 40 y 80 milímetros.

En ese sentido, el organismo meteorológico enumeró una serie de recomendaciones: no sacar la basura; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para evitar ser alcanzado por un rayo; y prestar atención ante la posible caída de granizo.

Alerta por nevadas en Tierra del Fuego

Por último, el SMN emitió para la mañana de este miércoles otra alerta amarilla por nevadas persistentes para gran parte de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, incluyendo Ushuaia y a excepción de una franja costera del norte al sur de la provincia, de cara al Océano Atlántico.



El área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 45 y 65 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.



Seguí leyendo: