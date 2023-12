Luego de haber sido agredido mientras tomaba un café con su padre en el barrio porteño de Palermo, el dirigente social Juan Grabois publicó un contundente mensaje en el que dejó claro a sus detractores que no se mostrará con "miedo", "humillado" ni "avergonzado" por su militancia.



La nota fue publicada a través de la red social X y cosechó una larga serie de expresiones de apoyo, entre ellas las de dirigentes sociales y peronistas como el gobernador Axel Kicillof, y el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, entre otros.

"No me vas a ver con miedo, no me vas a ver humillado ni avergonzado de mí mismo", dejó claro Grabois tras ser increpado por una persona que lo insultó y, mientras lo hacía, grabó un video que lo hizo circular por las redes sociales.

El dirigente, fue en las últimas elecciones compitió como precandidato a presidente por Unión por la Patria (UxP), advirtió que soportará las agresiones "con la paciencia que Dios" le otorgue y que espera que "sea mucha" porque no quiere "engendrar más violencia".



"Me las voy a aguantar como pueda, a veces mejor, a veces peor. Voy a tener paciencia, aunque me indigne tu cobardía, la impunidad de tu anonimato”, indicó.

“Si estoy con un niño, familiar, con una persona mayor –agregó-, deberías refrenarte. Si tenés una gota de conciencia, es un límite civilizatorio básico. Ahí la paciencia encuentra un límite. Ahí es cuando pienso... ¿hasta dónde hay que aguantar?"

Grabois también posteó allí el fragmento de una entrevista concedida al programa televisivo "A la Barbarossa", que conduce Georgina Barbarossa por el canal Telefe, en la que se preguntó "cuál es el delito" que cometió.

Aclaró que no está imputado, ni procesado ni condenado por nada, y señaló que el ataque contra él también involucró a su padre, de 81 años, que "está atravesando un tratamiento oncológico".



"Nací en Argentina y cuando me toque la hora, acá me quiero morir caminando... porque soy argentino, ciudadano y ser humano", aseguró y agregó: "En cualquier caso, lo que no vas a lograr es que baje la mirada. No me vas a ver renegar de nuestras ideas porque nos torcieron el brazo a base de amenazas y agresiones".

