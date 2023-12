La luna de miel de la reunión de Blur se terminó. Su frontman, Damon Albarn, le confesó a la revista Les Inrockuptibles: “Esto es demasiado para mí”. Rápido de reflejos, el magazine británico Far Out levantó la cita hace pocas horas, lo que despertó una polvareda de especulaciones sobre el futuro del cuarteto. De ser cierta la sentencia, el recital que ofrecieron en Buenos Aires el pasado domingo 26 de noviembre, en calidad de headliner de la segunda fecha del festival Primavera Sound, fue el último que hicieron en esta etapa. O quizá para siempre. Ya se verá. Vale la pena recordar que, a lo largo de la hora y media de show, el cantante dijo en reiteradas ocasiones: “Es el último”. Si bien inicialmente se creía que estaba haciendo alusión al final de la gira de su más reciente álbum, The Ballad of Darren, el aforismo ahora cobra otro significado.



En esa misma respuesta para la publicación francesa, Albarn profundizó en la resolución: “Es demasiado para mí. Fue lo correcto y un inmenso honor tocar estas canciones nuevamente, pasar tiempo con estos muchachos, hacer un álbum, bla, bla, bla”. Y, por si no quedó claro, remató: “No digo que no lo volveré a hacer, fue un hermoso éxito, pero no me quedo en el pasado. Es hora de concluir esta campaña”. Hasta el momento, el resto de los integrantes del grupo inglés no salió a confirmar o a desmentir lo que dijo su compañero. Es por eso que los fans estarán en vilo, a partir de ahora, acerca del desenlace. Por más que la noticia parezca sorpresiva o inesperada, lo cierto es al terminar su performance en Parque Sarmiento a los músicos de Blur se los vio exhaustos. A ocho años de su última gira, el grupo anunció su vuelta a los escenarios en abril pasado. Lo que decantó en una treintena de actuaciones.

A pesar de que su show en la capital argentina no estuvo a la altura de sus últimos desembarcos locales, en 2013 y 2015, esta vez existía un espíritu de camaradería que evocaba al de su apogeo en los años noventa. En la época dorada del britpop, movimiento musical que bien supo comadar. Sin embargo, volvieron de la mano de un noveno álbum de estudio que demostraba una vez más su fuerza compositiva. Por más que resaltara la impronta del vocalista por encima de la de los demás integrantes. De todas formas, en una entrevista que le concedió el baterista Dave Rowntree este diario, antes de salir a tocar en el Primavera Sound Buenos Aires, destacó sobre esta vuelta: “Nos divertimos mucho en el escenario. No siempre ha sido así en la historia de Blur, ¿sabés? Creo que a veces nos esforzamos demasiado y nos olvidamos de divertirnos. Esta vez, hubo muchas tonterías, muchas pruebas de nuevas canciones, muchos juegos con el set, y muchas charlas y bromas con el público”.

En esa misma entrevista, Rowntree enfatizó: “Valió la pena esta reunión. Creo que la audiencia realmente aprecia que hayamos hecho las cosas de manera diferente. Demostramos que podemos seguir creciendo. No siempre tiene que ser complicado”. Al ser consultado sobre el futuro de Blur, el músico se sinceró: “No sé qué pasará después, no hemos tomado ninguna decisión al respecto. En lo que a mí respecta, seguiré haciendo bandas de sonido para películas durante los próximos meses. También quiero empezar a trabajar en un segundo álbum en solitario y sacarlo el próximo año. Así que seguiré ocupado. Será una buena y linda mezcla”. En enero de 2023, seis meses antes del lanzamiento de The Ballad of Darren, el baterista puso a circula su debut dilatado debut en solitario, Radio Songs, álbum de arrebato experimental en el que descubre su veta compositiva e interpretativa.

El otro integrante del cuarteto que sacó este año un disco propio fue Graham Coxon. Tras ensamblar el dúo The Weave, con Rose Elinor Dougall (ex The Pipettes), el guitarrista publicó en febrero el primer álbum de este laboratorio sonoro, titulado de forma epónima. “Sé quién soy y lo que hice. Si me preguntás dónde está puesta mi autenticidad, qué es lo que me representa o cómo soy en la actualidad, escuchá a The Waeve”, le confesó el músico a este diario. “El tema de la identidad no es muy diferente a ponerte otra ropa”. Al respecto, añadió: “Las influencias que tenés siempre se filtran en lo que terminás haciendo. Es como si el piano tuviera algo de jazz o el saxo trajera consigo algo de rock progresivo, al estilo de King Crimson o de Van Der Graaf Generator, mientras que la guitarra se cruza a veces con el punk y en otras ocasiones con el folk”.

En ese mismo mano a mano, poco luego del anuncio del reencuentro de Blur en el mítico Estadio de Wembley el pasado 8 de julio, el músico inglés manifestó: “Tengo muchas ganas de volver a tocar con mis hermanos de Blur y revisar todas esas grandes canciones. “Los recitales son siempre increíbles para mí. Una buena guitarra, un amplificador a tope y un montón de caras sonrientes. Va a estar bueno pasar un rato con mis compinches. Eso es lo único que pretendo con este regreso”. Justo fue Coxon el primero en seguir adelante con su vida tras la gira de la banda creada en 1988. De hecho, tras anunciar una colaboración con Dhani Harrison, en el single “Damn That Frequency”, compartió la gira de The Weave en el Reino Unido durante el primer semestre de 2024. Casi al mismo tiempo que el bajista revelara las fechas de una nueva edición de su festival, Big Feastival.

Albarn, por su parte, compartió en la entrevista para la revista francesa Les Intockuptibles que trabajará en una “ópera que se presentará en París el próximo año”, además de reunirse con Jamie Hewlett en India para “comenzar a trabajar en un nuevo álbum de Gorillaz”. Si bien no es la primera vez que Blur entra en hibernación (se tomaron una pausa entre 2004 y 2008, y otra entre 2016 y 2022), esta noticia evoca a la de la separación de New Order en 2006. La banda comandada hoy por el cantante y guitarrista Bernard Sumner y el baterista Stephen Morris decidió tomarse un parate también tras presentarse en Buenos Aires, en ese caso en el cierre del festival Personal Fest. Al poco tiempo, cambiaron de idea y eligieron reunirse. Lo que no fue bien visto por el bajista Peter Hook, que optó por renunciar a su puesto cuando se dio cuenta de que el proyecto iba en serio.

Esta vuelta de Blur a Buenos Aires estuvo cargada de varios condimentos. Aparte de la invitación de Beck a Damon Albarn para hacer juntos de “The Valley Of The Pagans”, tema de Gorillaz que los reúne y que fue destacada por medios de todo el mundo, hubo otros momentos memorables en este asalto. Como la devolución a sus dueños de la bandera argentina que llevaron en toda la gira. Al mostrarla al público, el frontman explicó: “Esta bandera viajó con nosotros desde principios de este año. La gente que nos la dio quería que cuando volviésemos a la Argentina la devolvamos como une especie de ritual”. Entonces invitó a subir al escenario a sus propietarios. “Es increíble esto”, manifestaron ese grupo de fans. A lo que el cantante añadió: “Que continúe el espíritu en nuestros corazones y las buenas relaciones entre Argentina e Inglaterra”.