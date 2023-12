El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) alcanzó durante la actual gestión de gobierno el valor más alto de su historia: 76.000 millones de dólares a noviembre de este año. Según informó Anses el martes, entre noviembre de 2019 e igual mes de 2023 su valor en dólares creció 117 por ciento, recuperando la tendencia alcista que había perdido durante la gestión del gobierno de Mauricio Macri, cuando su valor cayó un 47 por ciento. Además, se incrementó el financiamiento a proyectos productivos, pymes y se relanzaron los préstamos a jubilados y pensionados, posicionando al FGS como el mayor otorgador de créditos personales del sistema con un recupero del 100 por ciento.

El FGS es un fondo de reserva que posee el Estado y por ende su objetivo es mantener la rentabilidad financiera de sus activos para no vaciarlo. En la medida que el sistema previsional argentino no es privado ni de capitalización, no tiene un rol de garante de las jubilaciones, pero igualmente funciona como eventual reaseguro ante una crisis estructural puntual que pueda provocar un déficit en Anses (en ese caso el FGS podría asistirla para el pago de jubilaciones). Su rol más destacado es fondear préstamos productivos o a jubilados siguiendo un criterio de rentabilidad y que ayude a dinamizar la economía, generando un círculo virtuoso como mecanismo de financiación del sistema previsional.

En el período de gobierno de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019, el valor del FGS se redujo casi a la mitad. En noviembre de 2015 ascendía a 66.000 millones de dólares y en igual mes de 2019 terminó en 35.000 millones de dólares, que implicó una pérdida del 47 por ciento, según cifras oficiales. Los jóvenes especialistas en finanzas formados en la Universidad Torcuato Di Tella, como el entonces director de Anses, Emilio Basavilbaso, fallaron al pasar de la teoría a la práctica. Por el contrario, el FGS había aumentado su valor de 24.000 a 66.000 millones de dólares entre noviembre de 2008 e igual mes de 2015 durante la administración de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El FGS, creado un año antes, pasó a la órbita de la Anses en 2008.

En tanto, en los últimos cuatro años, durante el gobierno de Alberto Fernández y con Fernanda Raverta como titular del organismo, el FGS no solo logró recuperar la totalidad de la pérdida sufrida durante el macrismo, sino que superó su anterior pico histórico. De esta manera, en noviembre de 2023 alcanzó el mayor valor en su historia con 76.000 millones de dólares, que significó un aumento del 117 por ciento respecto a igual mes de 2019, según informó Anses. Puntualmente el valor de las acciones a fines de noviembre de 2019 era de 3.700 millones de dólares y a fines de noviembre de 2023 ascendió a 13.100 millones de dólares, implicando un aumento del 254 por ciento en la actual gestión. Si bien la normativa indica que la valuación debe realizarse al tipo de cambio oficial mayorista, los incrementos se verifican también con los tipos de cambios financieros.

Por otro lado, las inversiones en proyectos productivos y el fondeo a préstamos personales aumentó considerablemente durante la gestión de Fernanda Raverta. Según cifras difundidas por Anses, en noviembre de 2015 la participación de proyectos productivos en el total del FGS había alcanzado su pico más alto, llegando a representar el 12,9 por ciento. Sin embargo, a fines de 2019 se observaba un retroceso significativo alcanzando dicha inversión apenas el 3,8 por ciento. Al inicio de la gestión actual, en el marco de la pandemia de la Covid-19 y ante la imposibilidad de realizar inversiones productivas, dicho ratio cayó al 1,5 por ciento. Sin embargo, a partir de junio de 2021, comenzó a recuperar su participación hasta alcanzar el 4,8 por ciento en la actualidad y superando el registro del gobierno anterior.

Además se relanzaron los Créditos ANSES para jubilados y pensionados, superando niveles récords que transformaron al FGS en el mayor otorgador de créditos personales del sistema con un recupero del 100 por ciento, según dio a conocer el organismo. El martes en un hilo de la red X (ex Twitter) Anses difundió los logros principales de la gestión actual y un video en el que su Directora Ejecutiva, Fernanda Raverta, agradece a todos los trabajadores y trabajadoras.