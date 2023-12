El secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Diego Hurtado, criticó este miércoles la postura del futuro gobierno de Javier Milei en relación al sector, ante la posibilidad de que la ciencia y la tecnología ocupen un rol secundario en la gestión.

En diálogo con AM750, Hurtado recordó que, cuando asumió con su equipo acompañando a Roberto Salvarezza, quien ejerció como ministro hasta 2021, no había ministerio de Ciencia y Tecnología sino una secretaria, y que en la administración del expresidente Mauricio Macri se había hecho "un pagadios desde 2018".

"Se dejaron de pagar todas las cuentas, por lo menos en el Ministerio de Ciencia", aclaró Hurtado, quien sostuvo además que la gestión del presidente Alberto Fernández deja "un ministerio recompuesto".





De Ministerio a Secretaria

Por otra parte, en medio de las transiciones en los diferentes Ministerios ante el cambio de gestión, el físico remarcó que aún no hubo definiciones sobre quién estará a cargo de la cartera científica.

Y aclaró que "solo fue una persona" a la CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales) y "pidió equilibrio financiero" al organismo. "Eso es no entender nada", remarcó.

"Escuché que el Ministerio de Ciencia y Tecnología se transformaría en una secretaria o subsecretaria. Estamos bajando un escalón, como mínimo", lamentó el científico, ante esa posibilidad.

"En el siglo XXI, sacar a la ciencia y la tecnología de la primera línea es muy difícil de justificar. No entiendo desde qué lugar se puede dar un argumento razonable. Creo que, en su proyecto -que no es un proyecto de país, sino corporativo-, que está avalado por los poderes financieros internacionales, no está la ciencia y la tecnología en el mapa, es un gasto, porque no aporta a la ganancia financiera", cerró.