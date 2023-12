Gustavo Saadi, que obtuvo la reelección por amplio margen en las elecciones del último 22 de octubre, asumió esta tarde su segundo mandato al frente de la Municipalidad de la Capital de Catamarca, que se extenderá hasta diciembre de 2027.



El acto se desarrolló frente al Palacio Municipal, con la presencia del gobernador Raúl Jalil, el vicegobernador Rubén Dusso, la exgobernadora y senadora nacional Lucía Corpacci, concejales, intendentes, legisladores y otras autoridades.

En su primer mensaje tras asumir, Gustavo señaló “iniciamos hoy un nuevo desafío, una nueva etapa en nuestra querida ciudad y yo quería comenzar agradeciendo en primer lugar agradecer a las vecinas y los vecinos capitalinos, por habernos respaldado. Y no estoy haciendo referencia con ese respaldo a los votos de la última elección, sino a un acompañamiento mucho más profundo e importante. Me refiero al interés, al compromiso con nuestras propuestas y con nuestra gestión. Al amor demostrado por este lugar que compartimos todos y que sin lugar a dudas lo mejoramos entre todos”.

“Muy pocas o quizás ninguna de nuestras políticas más relevantes hubieran prosperado sin el apoyo de cada uno de los vecinos y vecinas de esta ciudad Capital. Pequeñas y grandes acciones que pensamos y diseñamos para nuestra Capital, necesariamente requerían de la participación de la comunidad y gracias a Dios nos acompañaron para poder ser ejecutadas y alcanzar los objetivos trazados. Desde aquel 6 de diciembre de 2019, señalamos como esenciales la participación, el diálogo y el consenso. Y fueron precisamente esas características y principios lo que nos permitió avanzar en el sentido deseado. Por eso quiero agradecer también a los concejales de todos los circuitos, del oficialismo y de la oposición, que defendieron sus ideas y posiciones sin dejar de priorizar el bien común”, agregó.

Gustavo añadió que “quiero agradecer a los candidatos y militantes de todas las fuerzas políticas que elaboraron sus propuestas y participaron en la contienda electoral, aportando nuevas miradas y postulando los proyectos que cada uno consideraba lo mejor para nuestra ciudad. La discusión de ideas, incluso las diferencias, son también un camino de crecimiento, sobre todo cuando puede debatirse con respeto y en sana convivencia. Yo celebro, que más gente se involucre en la política, porque de esa manera vamos a fortalecer nuestra democracia. Pero las elecciones pasaron, el pueblo se expresó, y el tiempo de la competencia partidaria terminó. Ahora debemos seguir trabajando todos juntos, como lo hemos hecho hasta ahora. Porque lo hicimos”.

“Porque sin el aporte de todas las fuerzas políticas y todos los estamentos sociales, no podríamos haber diseñado un Plan Estratégico Integral para la próxima década de la Capital. Y hoy tenemos un plan maestro, una guía de la ciudad que queremos que va a perdurar sin importar el color del partido gobernante. Esa es una constante de nuestra gestión, porque el Presupuesto Participativo es exitoso por los cientos de proyectos presentados en cada barrio y las decenas de miles de personas que eligieron qué obra querían para su sector. Porque sin la ayuda y el compromiso vecinal no hubiera tenido éxito el programa GIRO, que nos permitió progresar en el tratamiento de residuos después de décadas de intentos fallidos. Porque no hubiéramos logrado modernizar y despapelizar el municipio sin el aporte de los trabajadores que aprendieron a utilizar los mecanismos digitales y los implementaron en tiempo record. Porque los programas de apoyo al comercio, a los emprendedores, a la cultura y al deporte, no hubieran prosperado sin la confianza y la dedicación de quienes pusieron su empeño para lograr los resultados soñados”, remarcó.

“Es fundamental entonces agradecer, porque es reconocer que aquí no hay logros individuales, sino un enorme trabajo en equipo, y eso nos marca el camino a seguir: porque si estamos juntos les puedo asegurar que seremos mucho más fuertes. Tengo que agradecer también a mi equipo de trabajo. A secretarios, subsecretarios, directores. Hombres y mujeres que estuvieron siempre donde se los necesitaba, siempre al servicio de la comunidad, con entrega, con buen trato, con la mano tendida. Dispuestos a escuchar y a brindar soluciones. Gracias a cada trabajador municipal, verdaderos artífices de que hoy nos reconozcan como una de las ciudades más limpias, más ordenadas, con más obras, con mejores servicios. Gracias a los gremios, con quienes siempre y en cualquier circunstancia vamos a dialogar y buscar la mejor solución para cada inconveniente que surja. Gracias al gobernador Raúl Jalil, a todo su equipo de Gobierno, al vicegobernador, a Lucía, que nos acompañaron en todo momento, y que comparte nuestra visión sobre el trabajo en equipo. Gracias también, si me permiten una mención personal, a mi familia, a mi madre, a Daiana, a mi hermana, tres mujeres maravillosas; a las personas que están más cerca, siempre incondicionales y que representan tanto para mí y lo incluyo a mi querido tío”, añadió emocionado.

“No es ésta la ocasión para repasar las obras realizadas y por realizarse, ni para detallar los proyectos que pondremos en marcha para los próximos cuatro años, seguramente lo vamos a hacer el primero de marzo. Pero sí quiero decirles que nuestros principios, convicciones y banderas no han cambiado y siguen más firmes que nunca. Vamos a intensificar todo lo realizado con un criterio de equidad y fundamentalmente bajo el principio de justicia social. Nosotros queremos una capital para todos y para todas, queremos que todos los vecinos o vecinas, independientemente del barrio en que vivan y su condición social, tengan acceso a todos los servicios que brinda el municipio. Aspiramos a que en los próximos años sea una de las primeras ciudades del país en garantizar los servicios en todos los barrios”, así como se cuidarán los espacios verdes, y se intensificará la tarea en promoción de empleo, turismo, salud, educación y conocimiento, seguridad; así como para “cuidar el medio ambiente, para brindar igualdad de oportunidades, para cuidar a nuestras niñas, niños y jóvenes, a nuestros adultos mayores y a cada integrante de la comunidad”.

Seguramente vamos a tener muchas dificultades, pero tengan la seguridad de que no vamos a claudicar en nuestros esfuerzos para que la ciudad siga creciendo, para que tengamos más y mejor infraestructura, para que más personas puedan acceder a un terreno con todos los servicios.

Las puertas seguirán abiertas, seguiremos construyendo en base al diálogo, al consenso, al respeto, porque es la manera en que creemos que se debe gobernar y es la manera que ustedes han elegido.

Me encomiendo hoy a Dios y la Virgen del Valle para que nos iluminen, que nos ayuden, que nos den fuerzas para cometer la menor cantidad de errores posible, y para lograr que podamos vivir cada día un poco mejor, que es lo que todos ustedes se merecen”.

Trayectoria

Gustavo Saadi, nacido el 2 de agosto de 1975, se desempeñó previamente como legislador provincial, secretario de Gobierno de la Capital, Asesor General del Gobierno provincial, ministro de Gobierno provincial y diputado nacional, para iniciar en 2019 su tarea como jefe comunal capitalino.

Tras prestar el juramento de ley, Gustavo le tomó a su vez juramento a su equipo de colaboradores más inmediatos. En tal sentido, el intendente mantiene la estructura de las once secretarías con que venía trabajando.

En su equipo de secretarios concretó un solo cambio: Gisell Monjes se integró como secretaria de Hacienda, en lugar de Juan Marchetti. Monjes ya trabajaba en el equipo de Hacienda municipal como Administradora de Despacho.

El gabinete municipal quedó así conformado: Gabinete y Modernización, Mariano Rosales. Gobierno y Coordinación, Fernando Monguillot. Hacienda, Giselle del Valle Monjes. Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales, Alberto Natella. Turismo y Desarrollo Económico, Inés Galíndez. Urbanismo y Arquitectura, Javier Varela. Educación y Cultura, Marquesa Blanco Azurmendi. Servicios Ciudadanos, Martín Barrionuevo. Protección Ciudadana, Mariela Romero. Ambiente y Espacio Público, Fernando Castillo. Mujeres, Género y Diversidad, Gabriela Molina. Juan Carlos Véliz, por su parte, fue designado como Fiscal Municipal en comisión.