Otro insólito show de Patricia Bullrich, con la carga de falsedades ya casi habitual. La ministra anunció la detención de Gustavo Bruzzone, al que sindicó como “uno de los diez narcos más buscados del país”. Doblemente falso. A Bruzzone no lo buscaba nadie y resultó aprehendido, en la casa de su familia, a raíz de que fue a hacer el trámite del pasaporte. Además, de ninguna manera fue un hombre clave del intento de envío de 1.600 kilos de cocaína a Dubai. Aquel cargamento fue desbaratado durante el gobierno de Alberto Fernández -obviamente no por Bullrich- y Bruzzone terminó no participando, porque fue desechado por los dos narcos colombianos dueños del cargamento. A raíz de ese papel secundario, dejaron de buscarlo con intensidad. Y, para colmo, Bruzzone tenía relación con Bullrich, al punto que militó en su campaña, tiene una foto en la que apoya su mano en el hombro de la ministra, y la elogia en su cuenta de twitter. Es más, Bullrich ayudó a Bruzzone porque su madre sufrió un hecho de inseguridad. Esa ayuda, que fue en enero de 2024, incluyó una llamada telefónica, cuando Bruzzone ya estaba prófugo y supuestamente lo buscaba la Policía Federal, que está bajo la órbita de la ministra. Cartón lleno. En su posteo de este martes, Bullrich termina despotricando -¿cuándo no?- contra la Provincia de Buenos Aires, donde “los delincuentes encuentran impunidad”. En realidad, fue la propia Federal que dejó de buscarlo porque era un personaje menor y su centro actuación delictiva fue en Santa Fé, no en territorio bonaerense.

Cocaína que nunca salió

El origen de la detención de Bruzzone es un cargamento de cocaína que nunca salió de Rosario y que iba a ser subida a un barco camino a España y Dubai. Los dueños de la droga eran dos colombianos, Gabriel Jaime Londoño Rojas y Álvaro Antonio Ramírez. Los narcos necesitaban una pata local para embargar la cocaína en un barco, para lo cual recurrieron a dos argentinos, Gabriel Nicolau y José “Tano” Sofía”. En algún momento barajaron la idea de utilizar a Bruzzone, un martillero conocido en el mundo de los remates, porque aparecía como una persona “presentable” que podía ser algo así como la cara empresaria del envío de la droga. Tampoco es que fuera muy “presentable”: en la investigación que hicieron los fiscales Federico Reynares Solari y Matías Scilabra y el juez federal de Campana, Adrian González Charvay, se detectaron escuchas en las que le decían a Bruzzone cómo se tenía que vestir.

Lo cierto es que la droga se detectó en 2022 -durante el gobierno de Alberto Fernández- en un galpón de Granadero Baigorria, en Rosario. Y las detenciones claves fueron las de Nicolau y el Tano Sofía, condenados a 11 y 12 años de prisión. En la investigación -según acreditaron fuentes del juzgado consultadas por Página/12-, Bruzzone era un “personaje accesorio”. “Estuvo en alguna reunión, pero no más que eso”. De manera que sindicarlo como uno de los narcos más buscados es sólo una sobreactuación de Bullrich.

El trámite del pasaporte

Según señalaron quienes hicieron la detención, Bruzzone terminó apresado porque fue a hacer el trámite del pasaporte. En el Registro Nacional de las Personas vieron que tenía una causa judicial y prohibición de salir del país y por eso le consultaron al juez González Charvay. Este ordenó la detención.

Pero, además, no fue una búsqueda que requirió de mucha sofisticación. A Bruzzone lo fueron a buscar a la casa familiar de Haedo, donde además trabajaba en los remates. De manera que habitualmente estaba o pasaba por ese domicilio.

No era uno de los narcos más importantes y, desde ya, no era muy buscado por la Federal.

Militando con Patricia

Ni bien Bullrich publicó su show sobre Bruzzone, la red social X (antes twitter) se llenó de posteos exhibiendo la relación entre el individuo y la ministra. Resultó que Bruzzone se presenta como un convencido macrista y aparece en una foto haciendo campaña con Bullrich en 2023, cuando estaba prófugo, porque la cocaína fue incautada en 2022. Se ve que algún nivel de cercanía había con la ministra porque la imagen lo exhibe en pose confianzuda, poniéndole a Bullrich la mano en el hombro.

En la cuenta @gabruzo aparecen posteos y más posteos de respaldo a Bullrich, incluyendo uno en el que le agradece alguna gestión que hizo a favor de Bruzzone el 6 de enero de 2024, cuando el individuo hacía rato que estaba prófugo, aunque no muy prófugo. Se ve que la madre de Bruzzone tuvo algún problema de inseguridad y Bullrich hizo que lo llamaran por teléfono. “Mi vieja está mejor y se está reponiendo del susto”, agradeció Bruzzone.

Según señala La Política Online, “en el PRO hay consternación por esta detención ya que Bruzzone es una persona conocida en el partido, que visitó varias veces la sede de la calle Balcarce, en San Telmo”. En su cuenta escribió: "en 2019 era Mauricio Macri; en 2023, es Patricia Bullrich".