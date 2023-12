En su asunción como jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri revivió la discusión por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y pidió al presidente electo Javier Milei que cumpla con el último fallo de la Corte Suprema y que Nación le devuelva a CABA los fondos de coparticipación que el gobierno de Alberto Fernández decidió retirar en 2020, durante el conflicto con la Policía Bonaerense.



“Le vamos a pedir al Gobierno nacional que cumpla el fallo de la Corte Suprema que ordena restituir a la Ciudad los fondos de coparticipación que el Gobierno nacional saliente nos quitó de forma unilateral y contraria a la Constitución”, afirmó Jorge Macri en su discurso de este jueves ante la Legislatura porteña.

En septiembre de 2020 estalló un conflicto salarial con la Policía Bonaerense a raíz de la falta de fondos del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para para solventar los aumentos exigidos por los efectivos de esa fuerza de seguridad, que se apostaron en la entrada de la Quinta de Olivos en un clima de tensión que fue en aumento.

Para destrabar el conflicto, el presidente Alberto Fernández anunció que le quitaría 1 punto de coparticipación federal a la Ciudad de Buenos Aires para dárselo a la Provincia. En su mensaje, el mandatario recordó que durante la presidencia de Mauricio Macri se habían transferido un 2,1% más por el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad, pero que advirtieron que había un 1% de excedente, un “regalo” de Macri a Horacio Rodríguez Larreta.



La medida generó una confrontación instantánea entre el Presidente y el jefe de Gobierno porteño que devino en la judicialización de la decisión. En diciembre del año pasado, el máximo tribunal de justicia falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires en donde dictó una medida cautelar en la que estableció que la Nación debe devolver a CABA esos fondos. La cautelar fue apelada por el Gobierno nacional y, además, la bancada oficialista inició un proceso de juicio político contra los cortesanos en el Congreso.

Esta cautelar es la que ahora el flamante jefe de Gobierno Jorge Macri pidió al Gobierno nacional que se respete, con la diferencia de que ahora, a partir del 10 de diciembre, en el sillón de Rivadavia en la Casa Rosada se sentará un presidente de un signo político aliado, por el acuerdo que mantienen La Libertad Avanza (LLA) y el PRO desde la semana siguiente a las elecciones generales 2023.

En qué situación está el juicio político a la Corte Suprema

Tras 11 meses de investigación, el oficialismo logró aprobar por mayoría en comisión los dictámenes acusatorios contra los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.

Se trata de cuatro dictámenes distintos –uno por cada cortesano–, dentro de los cuales, además del tema de la coparticipación porteña, hay otros temas involucrados como el beneficio a genocidas, la inconstitucionalidad de la composición del Consejo de la Magistratura e irregularidades de la Obra Social del Poder Judicial.

Aunque el interbloque de Unión por la Patria (ex Frente de Todos) no tiene los números para aprobar el juicio político en el recinto, ni tampoco lo tendrá en la composición del Congreso que existirá a partir del 10 de diciembre, se espera que el proyecto de juicio político no llegue a concretarse. Sin embargo, al aprobarse los dictámenes en comisión, el tema tendrá estado parlamentario durante un año más.

