Estados Unidos inició ejercicios aéreos militares en Guyana, en medio de la disputa de soberanía entre ese país y su vecino Venezuela por una región rica en petróleo, de acuerdo a la embajada estadounidense. La disputa sobre el Esequibo, un territorio de casi 160 mil kilómetros cuadrados en disputa con Guyana, reflotó después de que en un referéndum convocado por Caracas, la mayoría de los votantes optara por anexar ese territorio a Venezuela. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo en la cumbre semestral del Mercosur, que acompaña con "creciente preocupación" las tensiones entre Venezuela y Guyana e invocó a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) para mediar entre los dos países.

En un comunicado, la embajada estadounidense en Guyana indicó que "en colaboración con la Fuerza de Defensa de Guyana, el Comando Sur de los Estados Unidos llevará a cabo operaciones de vuelo dentro de Guyana el 7 de diciembre". El texto destacó que el ejercicio "se basa en compromisos y operaciones de rutina para mejorar la asociación de seguridad entre los Estados Unidos y Guyana, y fortalecer la cooperación regional".

Previamente el secretario del Departamento de Estado norteamericano, Antony Blinken, había expresado su apoyo al presidente de Guyana, Irfaan Ali, y a la soberanía del país ante las ambiciones de Venezuela respecto al Esequibo, un territorio en disputa rico en petróleo que Caracas reclama como propio. Blinken, jefe de la diplomacia de Estados Unidos, "habló con el presidente guyanés, Irfaan Ali, para reafirmar el inquebrantable apoyo de Estados Unidos a la soberanía de Guyana", expresó el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller.

"El secretario reiteró el llamado de Estados Unidos a una resolución pacífica de la disputa y a que las partes respeten el fallo de 1899 que determina la frontera terrestre entre Venezuela y Guyana hasta que las partes lleguen a un nuevo acuerdo", agregó Miller. El mensaje del Departamento de Estado llegó después de que el miércoles se viva una jornada especialmente tensa en relación con el diferendo sobre esta región rica en petróleo que Caracas reclama desde 1844, sin haber tenido nunca posesión de ella.

Disputa territorial y referendo

La disputa no causó problemas entre ambos países ni para el resto de la región hasta 2015, cuando se descubrió un gigantesco yacimiento de petróleo (considerado la segunda mayor reserva mundial) en una zona del océano Atlántico correspondiente al área en cuestión. Tras el fracaso de varias iniciativas para resolverlo, Guyana llevó en 2020 el caso a la Corte Internacional de Justicia de la ONU, que aceptó intervenir pese a que Venezuela dijo que no reconocía su competencia.

En ese contexto las autoridades venezolanas convocaron un referendo el domingo pasado para la anexión de Esequibo, y el Parlamento venezolano, en primera lectura, aprobó un proyecto de ley destinado a crear allí una provincia. En medio de las tensiones, el gobierno de Venezuela acusó el miércoles a Guyana de haber dado luz verde para la instalación de bases militares estadounidenses en la región en disputa, el mismo día en que un helicóptero militar de Guyana con siete personas a bordo desapareció cerca de la frontera con Venezuela, aunque las autoridades guyanesas lo atribuyeron a "las condiciones climáticas adversas".

El helicóptero que perdió contacto el miércoles a 45 kilómetros del límite entre los dos países, precisamente en el Esequibo, fue detectado el jueves en una zona montañosa y densamente boscosa, informó la fuerza de defensa de Guyana. "Los equipos de búsqueda y rescate también informaron señales positivas de vida en el lugar. Las tropas están siendo trasladadas en rapel al lugar", indicó la misma fuente. El jefe de la fuerza de defensa de Guyana, Omar Khan, dijo que no hay datos que sugieran que Venezuela haya tenido algo que ver con la desaparición de la aeronave.

El conflicto territorial se remonta al siglo XIX cuando un fallo de 1899, defendido desde Guyana, estipulaba que Venezuela renunciaba al Esequibo, aunque más tarde se retractó de ello. Caracas, por su parte, se apoya en el Acuerdo de Ginebra de 1966 firmado entre el Reino Unido, antigua potencia colonial de Guyana, y Venezuela, en el que reconocían al Esequibo como un territorio en disputa.

El pedido de Lula

En el marco de la cumbre del Mercosur que se celebra en Rio de Janeiro, Lula propuso la mediación de la Celac en la disputa y pidió a sus pares de Argentina, Uruguay y Paraguay acordar una declaración conjunta. Lula expresó que Sudamérica no quiere que esa "controversia contamine la reanudación del proceso de integración" regional, impulsado desde Brasilia. "Lo que no queremos es una guerra en América del Sur, no necesitamos un conflicto", dijo el presidente de Brasil, país que también reforzó su presencia militar en la frontera entre Guyana y Venezuela.

Por pedido de Guyana el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá este viernes a puertas cerradas para abordar la disputa. "Vamos a respetar la soberanía de cada uno de los países y a comunicarnos con los países sudamericanos para establecer una protección real a nuestras fronteras, de forma que no exista ningún tipo de invasión o apropiación de algo que no es de otra nación", expresó desde Nueva York el presidente de Ecuador Daniel Noboa, cuyo país preside este mes el órgano.