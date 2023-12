El tenista español Rafael Nadal, ex número 1 y ganador de 22 títulos de Grand Slam, advirtió que “hay muchas posibilidades de que 2024 sea mi último año”.

Con respecto a la posibilidad de retirarse en 2024, el español dijo que “hay posibilidades de que solo sea medio año, de que sea un año completo y de que no podamos llegar a todo eso. Son cosas que ahora mismo no tengo la capacidad de poder contestar”. De todas maneras, también planteó la posibilidad de seguir jugando en 2025: “No lo quiero anunciar (al retiro) como tal, porque al final uno no sabe lo que puede pasar. Trabajé mucho para volver a competir y si de repente las cosas me permiten seguir adelante, para qué me voy a poner una fecha límite”.

Por otra parte, recordó cómo fue su recuperación y los altibajos que tuvo durante la misma: “En muchos momentos he pensado que no tenía sentido, que al final son muchos años y muchas cosas. Muchas horas de trabajo a las que no les ves el resultado. Pero sigo pensando lo que dije en la última rueda de prensa, que no merecía terminar mi carrera deportiva en una sala de prensa”.

Además, destacó la importancia de sus fanáticos: “Creo que también las ganas de la gente que quiere volver a verme jugar de alguna manera tienen un impacto importante dentro de mi día a día”.

El mallorquín lleva casi un año fuera de las canchas por una lesión en la cadera que lo obligó a pasar por el quirófano, pero volverá al circuito en enero, donde jugará el ATP 250 de Adelaida antes de su primera prueba fuerte de la temporada: el Abierto de Australia.

Durante 2023, Nadal solo pudo participar de la United Cup y del Abierto de Australia, donde cayó en la segunda ronda ante el estadounidense Mackenzie McDonald.