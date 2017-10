Cristina Fernández de Kirchner apuntó a María Eugenia Vidal durante un acto de campaña en el polideportivo Juan Domingo Perón de González Catán, La Matanza. La candidata a senadora por Unidad Ciudadana se refirió a los hospitales Néstor Kirchner y René Favaloro que permanecen sin habilitar: “Abran esos hospitales y la universidad si quieren progreso y modernidad de verdad para todos los argentinos”, aseguró.

La ex mandataria indicó además que “no habla de modernidad y de futuro un país que tiene hospitales y universidades terminados y cerrados”, dijo, flanqueada por la jefa comunal Verónica Magario y el presidente del PJ bonaerense y candidato a diputado nacional, Fernando Espinoza.

“Dejamos dos hospitales nuevos. Alcanzamos a terminarlos pero no a ponerlos en marcha. La Matanza necesita más camas. Si no les alcanza la plata para los hospitales ¿por qué no prueban poner un poco menos de guita en publicidad en las rutas?”, desafió la ex mandataria y aprovechó para disparar contra Mauricio Macri: “¿Para qué quiere un Presidente un avión nuevo si no puede darle salud al pueblo de La Matanza?”.

Cristina reclamó que el Estado debe “poner todo su esfuerzo para nivelar las inmensas desigualdades que tiene nuestro país” y graficó con cifras el impacto que tiene para La Matanza el que los dos hospitales aun no funcionen y que desde La Plata hayan alegado que alcanzaba con los hospitales Balestrini y Paroissien. “¿No saben quienes son responsables de la Salud de la Provincia de Buenos Aires que La Matanza necesita 309 camas más para estar equiparada recién a la Provincia?”.

Agregó que en La Matanza hay 4,6 camas cada 10 mil habitantes, mientras que en la provincia hay 6,2 camas. “¿Saben cuántas camas tiene la Capital Federal cada 10 mil habitantes? ¡23 camas! ¡Y después se quejan que del conurbano van a la Ciudad de Buenos Aires!”, afirmó y preguntó “¿Qué quieren? Si cuando están acá (por el gobierno) no se ocupan de dotarla con lo que se necesita”, aseveró la ex presidenta. Según explicó, los centros de salud ubicados en Laferrere y Rafael Castillo fueron construidos durante el gobierno anterior, cuando “se hizo la inversión de infraestructura” pero todavía fueron habilitados pese a que la administración actual “sólo tiene que poner la aparatología”.

Por su parte, Espinoza resaltó la presencia de miles de jóvenes que festejaron la premiación de los mejores proyectos científicos que se presentaron en la Feria Municipal de Ciencia y Tecnología en el Polideportivo Juan Domingo Perón de González Catán, donde la candidata a senadora por Unidad Ciudadana entregó los reconocimientos. “Creo que se demostró otra vez, cuando faltan nada más que ocho días para la elección, el fervor, el acompañamiento, la alegría y la emoción de un pueblo en la calle recibiendo a Cristina y particularmente de la juventud que, en La Matanza, no es el futuro, sino que es el presente de nuestro municipio. Hoy (por ayer) La Matanza realizo una pueblada de jóvenes para recibir a nuestra querida presidenta”, remarcó Espinoza.

A poco de conocerse ayer la noticia del reencarcelamiento de la dirigente jujeña Milagro Sala, CFK se refirió también al tema. Advirtió que Sala “fue prácticamente secuestrada y llevada en un auto sin patente”. “No quiero más autos sin patente en mi país llevándose gente de esa manera”, concluyó.